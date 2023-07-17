МНЕНИЕ | Пляжей на войне не бывает

Зная, что в самом Крыму, мягко говоря, неспокойно, а Керченский мост является законной целью для ВСУ, граждане РФ массово едут отдохнуть под звуки взрывов складов с вооружениями, частых полетов боевой авиации, стрельбы в Севастополе и работе ПВО. Многие люди до сих пор не поняли того, что где-то идет война и они легко могут стать ее следующими жертвами, потому что пляжей на войне не бывает, там только поле боя.

Горькая ирония судьбы заключается в том, что в результате взрыва на мосту погибли двое чиновников из Белгородской области, а их 14-летняя дочь с тяжелыми ранениями попала в больницу. Белгородская область сейчас самая близкая к войне и фактически находится на передовой. Сотни снарядов летят каждый месяц в сторону Белгородчины, на ее территорию регулярно заходят ДРГ Русского добровольческого корпуса, а городок Шебекино подвергается постоянным обстрелам, и большинство его жителей эвакуировано. И вот бесстрашное семейство из одного воюющего региона едет с ребенком на машине в другой воюющий регион и гибнет по дороге.