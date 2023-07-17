Мнение
17.07.2023, 19:15

МНЕНИЕ | Пляжей на войне не бывает

 
Сергей Ковальченко
Журналист
Взрыв на Крымском мосту, фото носит иллюстративный характер.
Взрыв на Крымском мосту, фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: vk.com/myfeo_ru_ _ | vk.com/crimeabadnews

Вторая успешная атака на Керченский (Крымский) мост в очередной раз выявила массу интересного о том, как простые жители России относятся к своей безопасности, пишет Сергей Ковальченко в колонке для RusDelfi.

Зная, что в самом Крыму, мягко говоря, неспокойно, а Керченский мост является законной целью для ВСУ, граждане РФ массово едут отдохнуть под звуки взрывов складов с вооружениями, частых полетов боевой авиации, стрельбы в Севастополе и работе ПВО. Многие люди до сих пор не поняли того, что где-то идет война и они легко могут стать ее следующими жертвами, потому что пляжей на войне не бывает, там только поле боя.

Горькая ирония судьбы заключается в том, что в результате взрыва на мосту погибли двое чиновников из Белгородской области, а их 14-летняя дочь с тяжелыми ранениями попала в больницу. Белгородская область сейчас самая близкая к войне и фактически находится на передовой. Сотни снарядов летят каждый месяц в сторону Белгородчины, на ее территорию регулярно заходят ДРГ Русского добровольческого корпуса, а городок Шебекино подвергается постоянным обстрелам, и большинство его жителей эвакуировано. И вот бесстрашное семейство из одного воюющего региона едет с ребенком на машине в другой воюющий регион и гибнет по дороге.

RusDelfi
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