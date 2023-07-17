Стоимость списанных Эстонией вакцин от коронавируса поражает

Об этом в понедельник сообщили радионовости ERR, напомнив, что в первом полугодии этого года в Эстонии было списано или находится в процессе списания 728 000 доз вакцин от COVID-19.

„В денежном выражении это количество составляет 15,4 миллиона евро“, - заявил советник по коммуникациям Министерства социальных дел Неэме Райдвере.

По его словам, на конец июня на складе Больничной кассы находилось 732 тысяч доз вакцин от COVID-19, срок годности которых истекает в конце февраля 2024 года. „Сколько их будет использовано, в том числе в качестве пожертвований другим странам, предсказать невозможно. Пока Эстония успела передать в общей сложности около 641 000 доз“, - сказал Раудвере.

В первом полугодии этого года в Эстонии было сделано всего 11 000 защитных инъекций против COVID-19.

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