Правда ли, что на фото — бывший президент Эстонии?
Уже несколько лет по Сети ходит фотография ярко одетого мужчины, представленного как экс-глава балтийского государства. Мы проверили, действительно ли это Тоомас Хендрик Ильвес.
Снимок мужчины в зелёной майке с приколотым к ней значком в цветах классического ЛГБТ-флага, а также с яркими декоративными элементами многие интернет-пользователи распространяют, утверждая, что это портрет экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса. Часть из них уточняет, что снимок был сделан во время гей-парада. Подобные публикации (в том числе опубликованные совсем недавно) можно встретить в Facebook, Twitter и на „Дзене». В 2018 году фото даже показали в эфире российского федерального телевидения. Тигран Кеосаян в своей авторской передаче „Международная пилорама“ на НТВ, комментируя антироссийские заявления Ильвеса, продемонстрировал этот снимок и произнёс: „А вообще… Не надо на него обижаться. Его надо жалеть и лечить. Лечить и жалеть“.
Тоомас Хендрик Ильвес, президент Эстонии в 2006–2016 годах, в России известен во многом своими жёсткими высказываниями о прошлом и настоящем отношений между Россией и балтийской страной. Именно в его правление в центре Таллинна была демонтирована фигура Бронзового солдата — памятник советским воинам, павшим во Второй мировой войне. Перенос этого монумента на Военное кладбище стал поводом для дипломатического скандала между Эстонией и Россией.
Неудивительно, что и сам Ильвес периодически становился мишенью критических статей в российских СМИ. Особенное внимание в них уделялось тому, как эстонский президент публично поддерживал права ЛГБТ+, в том числе и после ухода с поста главы государства. В 2014 году он даже подписал закон о сожительстве, давший однополым парам возможность зарегистрировать свои партнёрские отношения и получить часть возможностей, доступных для разнополых супругов. При этом на гей-парадах Ильвес замечен не был — тем более, в Эстонии их проводили до 2007 года (несколько предыдущих сопровождались нападениями со стороны недовольных граждан), а возобновили только спустя десять лет, когда Ильвес уже покинул президентский пост.
Если сравнить внешность Ильвеса на официальной фотографии и на завирусившемся снимке, то при некотором сходстве можно заметить и явные различия. Это и линия роста волос на голове, и форма носа, и в особенности разная форма мочек ушей: у Ильвеса они сросшиеся с остальной кожей до самого своего края, а вот у человека на неизвестной фотографии отделены в нижней части.
Сервис распознавания лиц PimEyes определяет экспрессивного человека в яркой одежде как Карлоса Лопеса, известного также под псевдонимом Чарли Поп — аргентинского юмориста и телеведущего. В 2021 году Лопес скончался от рака.
Что касается конкретной фотографии, то её сделал в 2011 году в Буэнос-Айресе на ежегодном гей-параде фотограф агентства Reuters Энрике Маркарян. Карлоса Лопеса в этом образе можно увидеть и в видеорепортаже компании CBS о мероприятии в аргентинской столице.
Фотографии с гей-парада в том году публиковали в том числе и российские ресурсы. Это не помешало другим русскоязычным источникам впоследствии начать использовать этот снимок вне контекста, часто с элементами гомофобии или стереотипного представления ЛГБТ-сообщества. С именем же Тоомаса Ильвеса её начали связывать примерно в 2015 году. С тех пор утверждение о том, что на фото запечатлён эстонский политик, активно распространялось (в первую очередь в Twitter), а апогеем стало использование в программе канала НТВ, пусть и сатирической, но без какого-либо намёка на то, что это не бывший эстонский президент. На самом же деле, как уже сказано выше, на снимке — аргентинский телеведущий Карлос Лопес.
Итог: Неправда