Правда ли, что на фото — бывший президент Эстонии?

Снимок мужчины в зелёной майке с приколотым к ней значком в цветах классического ЛГБТ-флага, а также с яркими декоративными элементами многие интернет-пользователи распространяют, утверждая, что это портрет экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса. Часть из них уточняет, что снимок был сделан во время гей-парада. Подобные публикации (в том числе опубликованные совсем недавно) можно встретить в Facebook, Twitter и на „Дзене». В 2018 году фото даже показали в эфире российского федерального телевидения. Тигран Кеосаян в своей авторской передаче „Международная пилорама“ на НТВ, комментируя антироссийские заявления Ильвеса, продемонстрировал этот снимок и произнёс: „А вообще… Не надо на него обижаться. Его надо жалеть и лечить. Лечить и жалеть“.

Тоомас Хендрик Ильвес, президент Эстонии в 2006–2016 годах, в России известен во многом своими жёсткими высказываниями о прошлом и настоящем отношений между Россией и балтийской страной. Именно в его правление в центре Таллинна была демонтирована фигура Бронзового солдата — памятник советским воинам, павшим во Второй мировой войне. Перенос этого монумента на Военное кладбище стал поводом для дипломатического скандала между Эстонией и Россией.

Неудивительно, что и сам Ильвес периодически становился мишенью критических статей в российских СМИ. Особенное внимание в них уделялось тому, как эстонский президент публично поддерживал права ЛГБТ+, в том числе и после ухода с поста главы государства. В 2014 году он даже подписал закон о сожительстве, давший однополым парам возможность зарегистрировать свои партнёрские отношения и получить часть возможностей, доступных для разнополых супругов. При этом на гей-парадах Ильвес замечен не был — тем более, в Эстонии их проводили до 2007 года (несколько предыдущих сопровождались нападениями со стороны недовольных граждан), а возобновили только спустя десять лет, когда Ильвес уже покинул президентский пост.