Было-стало: посмотрите, как изменились эти здания курзалов почти за сто лет
Автор блога „Ээстис on hää“ на RusDelfi Юлия Корнеева рассказала о том, что такое курзалы и где в Эстонии на них можно полюбоваться.
Лето - пора отпусков и поездок на юг. Сейчас для нас это вполне нормально, однако массово путешествовать ради удовольствия люди стали только в 19 веке. И то, только люди при деньгах.
Сейчас на курортах можно найти отдых и развлечения на любой вкус и кошелек: отели, бассейны и спа, множество клубов и ресторанов. А в 19 веке центром вечерней жизни курортов были курзалы. В них обычно размещали театральные и концертные залы, игровые залы и казино, рестораны, а позже и кинозалы.
Курзалы или как их называют на родине в Германии - „кургауз“, появились в XVIII веке. Одно из главных зданий в известном городе-курорте Баден-Баден - кургауз 1822 года.
Во второй половине XIX века бум развития получили эстонские курорты: лечебную грязь нашли в Хаапсалу, Пярну и Курессааре, а в Нарва-Йыэсуу массово строили дачи, водолечебницы и санатории. Уже в конце XIX века в этих городах появились свои курзалы.
Нарва-Йыэсуу
Город уникален тем, что здесь было два курзала, пусть и не одновременно. Первое здание было деревянно-кирпичное и построено в 1882 году, но оно сгорело в 1910 году. Через два года на его месте уже построили новое здание, которое сохранилось и до нашего времени, пусть и не в самом лучшем виде.
Курессааре
Курзал в Курессааре построили в 1889 году. В центральной части курзала располагался ресторан, в правом крыле – летний театр, а в левом – кухонные помещения и служебные кабинеты. В наши дни здесь работает популярное кафе, а второй этаж переделан в гостиницу.
Хаапсалу
Курзал Хаапсалу был спроектирован архитектором Кнюпфером в 1897 году. Поговаривают, что сюда любил заходить Чайковский, часто отдыхавший в здешних грязелечебницах. Этот курзал является единственным из имеющихся в Эстонии, сохранившим изначальный вид. Летом здесь работает кафе.
Пярну
Построенный в 1880 году, курзал располагал своими рестораном и музыкальным салоном. Находится он неподалеку от главного входа на пляж, на участке между лесопарком и старинной грязелечебницей. В 2003 году здание снова было открыто и теперь здесь находится крупнейший трактир Эстонии.
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