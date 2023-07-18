Было-стало: посмотрите, как изменились эти здания курзалов почти за сто лет

Лето - пора отпусков и поездок на юг. Сейчас для нас это вполне нормально, однако массово путешествовать ради удовольствия люди стали только в 19 веке. И то, только люди при деньгах.

Сейчас на курортах можно найти отдых и развлечения на любой вкус и кошелек: отели, бассейны и спа, множество клубов и ресторанов. А в 19 веке центром вечерней жизни курортов были курзалы. В них обычно размещали театральные и концертные залы, игровые залы и казино, рестораны, а позже и кинозалы.

Курзалы или как их называют на родине в Германии - „кургауз“, появились в XVIII веке. Одно из главных зданий в известном городе-курорте Баден-Баден - кургауз 1822 года.

Во второй половине XIX века бум развития получили эстонские курорты: лечебную грязь нашли в Хаапсалу, Пярну и Курессааре, а в Нарва-Йыэсуу массово строили дачи, водолечебницы и санатории. Уже в конце XIX века в этих городах появились свои курзалы.

Нарва-Йыэсуу

Город уникален тем, что здесь было два курзала, пусть и не одновременно. Первое здание было деревянно-кирпичное и построено в 1882 году, но оно сгорело в 1910 году. Через два года на его месте уже построили новое здание, которое сохранилось и до нашего времени, пусть и не в самом лучшем виде.

Курессааре

Курзал в Курессааре построили в 1889 году. В центральной части курзала располагался ресторан, в правом крыле – летний театр, а в левом – кухонные помещения и служебные кабинеты. В наши дни здесь работает популярное кафе, а второй этаж переделан в гостиницу.

Хаапсалу

Курзал Хаапсалу был спроектирован архитектором Кнюпфером в 1897 году. Поговаривают, что сюда любил заходить Чайковский, часто отдыхавший в здешних грязелечебницах. Этот курзал является единственным из имеющихся в Эстонии, сохранившим изначальный вид. Летом здесь работает кафе.

Пярну