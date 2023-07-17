ВИДЕО | Британская боксерша после победы оголила грудь прямо на ринге

В субботу 22-летняя английская звезда Даниэлла Хемсли на боксерском турнире Kingpyn High Stakes единогласным решением судей победила польскую модель Александру Даниэлку.

Для Хемсли, которая начала заниматься боксом всего несколько недель назад, эта победа стала первой в карьере, ведь в своем дебютном поединке в апреле она проиграла Джулли Пока.

После победы девушка не смогла сдержать своих эмоций: после объявления результатов англичанка задрала свой топ и продемонстрировала грудь, что, конечно, вызвало бурю негодований в соцсетях.

„Эмоции взяли верх надо мной, я просто хотела выразить себя“, — позже извинилась Хемсли перед всеми зрителями.

У Instagram Хемсли 105 тысяч подписчиков.

Видео:

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