ЧП На Крымском мосту: погибли мужчина и женщина, их дочь в больнице

Российские паблики во „ВКонтакте“, а также блогеры, поддерживающие вторжение в Украину, сообщили, что на мосту случилось два взрыва: в 3:04 и 3:20 ночи. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил в 4:21, что на мосту остановлено движение из-за „чрезвычайного происшествия“, случившегося в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По мосту остановили движение поездов, оно возобновилось около 8:40. Создан оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с происшествием.

Российское прокремлевское издание Readovka сообщило, что по мосту ударила ракета, из-за чего 145-я опора якобы рухнула, а два пролета обрушились. Судя по видео очевидцев, опора цела. В Минтрансе РФ заявили, что на мосту повреждено дорожное полотно со стороны Крыма, но „сами конструкции пролетов находятся на своих опорах“. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что мост атаковали украинские силы. Правоохранительные органы РФ и Минобороны причины случившегося пока не комментировали.

По данным российских властей, погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения средней тяжести. По данным Mash, 14-летняя девочка в реанимации.

На Крымский мост не пускают автомобили. Автомобилистам предлагают „альтернативный маршрут“ через аннексированные территории. Правительственный телеграм-канал „Главный мост“ опубликовал карту, как водители могут попасть в Крым: через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Рекомендацию ехать через аннексированные территории дал Минтранс РФ. Керченская паромная переправа временно не работала, первый паром в Крым после взрыва отправился около 10 утра.