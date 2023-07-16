Из Одессы вышло последнее судно в рамках „зерновой сделки“. Кремль так и не подтвердил ее продление

Турецкий балкер TQ Samsun должен доставить в Нидерланды 15 тысяч 300 тонн рапса и 23,5 тысяч тонн кукурузы. Это судно стало последним, получившим 28 июня разрешение от Совместного координационного центра (СКЦ) на проход через Босфор в Одессу. Россия с тех пор не давала согласия на регистрацию новых судов, которые могли бы вывозить украинское зерно.

Кремль так пока и не подтвердил, будет ли продлено соглашение, по которому зерно экспортируется на мировые рынки через черноморские порты, несмотря на продолжающуюся войну. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия для продления „зерновой сделки“ не выполнены. В разговоре с президентом ЮАР Путин, по сообщению пресс-службы Кремля, сказал, что до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия–ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

„Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Это игра в одни ворота. Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено. Более того, главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована“, — добавил Путин, согласно сообщению Кремля.

Москва регулярно угрожает разорвать сделку, заключенную летом 2022 года, однако, как отмечало в начале июля издание Financial Times, в этот раз угрозы России выглядят серьезнее, чем раньше. Несмотря на заявления российского президента, представители ООН и Турции, при участии которых была заключена сделка, призывают Россию продлить ее, поскольку она важна для стабильности мирового рынка продовольствия, напоминает Би-би-си.