ВИДЕО | Футболист сборной Эстонии забил гол чемпиону Австрии последних десяти лет

Синявский открыл счет в матче уже на второй минуте. Спустя 6 минут Милан Петржела увеличил преимущество „Словацко“. Во втором тайме Павел Юрошка забил третий гол и установил окончательный счет в матче.

„Ред Булл“ Зальцбург полностью доминирует в австрийском футболе с тех пор, как клуб был приобретен компанией Red Bull. Зальцбург выиграл последние десять национальных чемпионатов. В общей сложности они становились чемпионами Австрии - 17 раз.

В прошлом сезоне „Словацко“ в чемпионате Чехии занял пятое место. Новый сезон в Чехии стартует 23 июля.

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