Правительство отложило назначение представителя в Ида-Вирумаа

Хотя министр по делам регионов Мадис Каллас хотел, чтобы правительство решило в этот четверг, кто будет представителем правительства в Ида-Вирумаа и каковы будут его обязанности, этот вопрос не вошел в повестку дня заседания правительства, передает rus.err.