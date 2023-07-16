Новости Ида-Вирумаа
16.07.2023, 08:52

Правительство отложило назначение представителя в Ида-Вирумаа

 
Мадис Каллас
Мадис Каллас
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Хотя министр по делам регионов Мадис Каллас хотел, чтобы правительство решило в этот четверг, кто будет представителем правительства в Ида-Вирумаа и каковы будут его обязанности, этот вопрос не вошел в повестку дня заседания правительства, передает rus.err.

Мадис Каллас сообщил в пятницу, что по состоянию в настоящее время обсуждение вопроса представителя в Ида-Вирумаа в правительстве отложено до начала августа, пишет „Северное побережье“.

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