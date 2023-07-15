Правда ли, что Юваль Ной Харари предложил переписать Библию с помощью искусственного интеллекта?
Сообщения о том, что известный израильский историк, философ и автор нескольких бестселлеров в жанре нон-фикшен предложил изменить текст Библии и впоследствии создать новую религию, стали популярными в Рунете в июне 2023 года. Мы проверили, выступал ли Юваль Ной Харари с подобной инициативой.
Различные версии сюжета о предложении „переписать Библию с помощью искусственного интеллекта“, „создать новую инклюзивную религию“ и даже „перепрошить нравственность» появились в русскоязычном сегменте Сети не позднее 12 июня 2023 года и распространяются по сей день. В частности, в Telegram о предложении Харари написали телеведущий Руслан Осташко (148 000 просмотров на момент написания этого разбора) и блогер Дмитрий Пучков (220 000), публицист Николай Стариков опубликовал пост с формулировкой „Сатанисты совсем перестали стесняться“ (246 000), а телеведущий Владимир Соловьёв обратил внимание на инициативу трижды, сделав репосты из каналов Старикова (14 июня, 215 000) и блогера Романа Голованова (19 июня и 3 июля, 192 000 и 383 000). Делились подобными публикациями и пользователи „ВКонтакте», LiveJournal и „Одноклассников», а также ряд прокремлёвских СМИ, при этом в некоторых публикациях Харари назван либо советником, либо старшим директором Всемирного экономического форума в Давосе.
Юваль Ной Харари, действительно, много пишет об искусственном интеллекте (ИИ) и религии, этим темам посвящены и некоторые его публичные лекции. В частности, с рассуждениями об использовании ИИ он выступил 29 апреля 2023 года в рамках Frontiers Forum в швейцарском Монтрё. Видеозапись лекции „ИИ и будущее человечества“ выложена на YouTube-канале Харари 14 мая, русский перевод доступен на канале „Тест Тьюринга“. Однако высказывания писателя в ходе этой лекции прямо противоположны по смыслу тем, что приписали ему российские СМИ и блогеры.
Харари утверждает, что самый важный аспект текущей фазы развития ИИ в том, что он овладевает языком на уровне выше средних человеческих способностей. Это, в свою очередь, означает „взлом операционной системы человеческой цивилизации“, ведь именно с помощью языка мы конструируем реальность, в том числе богов и религии. Писатель предлагает представить мир, в котором большая часть историй, образов, музыки, законов формируются нечеловеческим интеллектом, который знает, как эффективно использовать слабости, предубеждения и пристрастия человеческого разума, и задаётся вопросом: что будет, если ИИ напишет некоторое количество текстов, которые люди воспримут как религиозное откровение?
„Просто овладев человеческим языком, ИИ имеет всё необходимое, чтобы погрузить нас в мир иллюзий, подобный „Матрице“. <…> Не нужно вживлять чипы в мозг людей, чтобы управлять или манипулировать ими. <…> Если мы не будем осторожны, над всем человечеством опустится занавес иллюзий“ — так Харари предостерегает аудиторию о возможных опасностях бесконтрольного использования новых разработок в сфере ИИ, называя его „оружием массового поражения, которое может уничтожить наш ментальный и социальный мир“. Признавая полезность ИИ в потенциальном решении многих вопросов, писатель призывает тщательно регулировать всё, что связано с использованием подобных разработок. В заключение Харари предлагает ввести своего рода аналог первого закона робототехники: ИИ должен всякий раз при разговоре сообщать, что он является ИИ, а не человеком.
Ровно с теми же тезисами, но чуть менее эмоционально философ выступил в Лиссабоне 19 мая в рамках публичной беседы с журналистом Педро Пинто. Но и в Швейцарии, и в Португалии убеждённый атеист Харари говорил в основном об опасностях ИИ (в том числе на примере возможного создания ИИ религии) и вовсе не заявлял о переписывании Библии или создании некоей инклюзивной религии. Дословно, рассуждая об опасностях, связанных с ИИ, он сказал следующее: „Вы знаете, Гутенберг напечатал Библию в середине XV века. Печатный станок напечатал столько копий Библии, сколько велел Гутенберг, но он не создал ни одной новой страницы. У него не было собственных идей о Библии: хороша ли она? Плоха ли? Как интерпретировать это? Как истолковать то? Искусственный интеллект может создавать новые идеи, может даже написать новую Библию“. Затем Харари почти слово в слово повторил опасения, высказанные в Швейцарии.
Посты об апрельских и майских тезисах писателя начали появляться в русскоязычном сегменте Telegram ещё в конце мая. Авторы этих текстов достаточно нейтрально сообщали о гипотезе Харари относительно религии и ИИ и даже приводили достоверные цитаты из выступления. Но вирусного эффекта эти публикации не получили.
Наиболее вероятным источником разбираемого утверждения на русском языке стала публикация в Telegram-канале председателя комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова. 12 июня в 00:07 по московскому времени Пушков написал (орфография сохранена): „Идеолог трансгуманизма и глобализма Ноа Юваль Харири, выступая на днях в Лиссабоне, Харири заявил, что Искусственный интеллект перепишет Библию и создаст новую „инклюзивную религию“, которая будет „правильной“ по содержанию“. Эти формулировки и легли в основу последующего вирусного распространения сюжета на русском языке.
Однако первые публикации о якобы выдвинутой Харари инициативе появились на английском языке двумя днями ранее. История о переписывании Библии и создании инклюзивной религии в несколько отличающейся формулировке была опубликована на сайте Slay News 10 июня. Это созданный в 2021 году ультраконсервативный ресурс, где пишут всего два автора, а основной контент направлен против Демократической партии США и Джо Байдена. Заявляя в разделе „О нас“ о соблюдении принципов фактчекинга, в действительности сайт систематически распространяет дезинформацию и теории заговора, например о COVID-19 — целый раздел сайта посвящён антивакцинной пропаганде.
В статье на Slay News опубликована запись лиссабонской беседы Харари с Педро Пинто и процитирована приведённая выше цитата о Гутенберге и печатном станке, однако смысл её в тексте искажён до противоположного. Именно в этой публикации, помимо прочего, утверждалось, что Харари — советник Клауса Шваба, президента Всемирного экономического форума (ВЭФ), но это также не соответствует действительности. ВЭФ — одна из главных целей атак со стороны не только американских, но и российских конспирологов, при этом обычно их утверждения оказываются ложными.
Таким образом, история о предложении Харари переписать Библию полностью выдумана. Она впервые появилась на неавторитетном англоязычном сайте, а на русском языке распространилась после поста сенатора Пушкова. И хотя многие блогеры использовали при распространении дезинформационного сообщения реальные цитаты из выступлений Харари в Швейцарии и Португалии или фрагменты соответствующих видеозаписей, писатель ни в этих выступлениях, ни когда-либо ещё не выдвигал приписываемой ему идеи.
Итог: Фейк