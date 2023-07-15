Правда ли, что Юваль Ной Харари предложил переписать Библию с помощью искусственного интеллекта?

„Просто овладев человеческим языком, ИИ имеет всё необходимое, чтобы погрузить нас в мир иллюзий, подобный „Матрице“. <…> Не нужно вживлять чипы в мозг людей, чтобы управлять или манипулировать ими. <…> Если мы не будем осторожны, над всем человечеством опустится занавес иллюзий“ — так Харари предостерегает аудиторию о возможных опасностях бесконтрольного использования новых разработок в сфере ИИ, называя его „оружием массового поражения, которое может уничтожить наш ментальный и социальный мир“. Признавая полезность ИИ в потенциальном решении многих вопросов, писатель призывает тщательно регулировать всё, что связано с использованием подобных разработок. В заключение Харари предлагает ввести своего рода аналог первого закона робототехники : ИИ должен всякий раз при разговоре сообщать, что он является ИИ, а не человеком.

Ровно с теми же тезисами, но чуть менее эмоционально философ выступил в Лиссабоне 19 мая в рамках публичной беседы с журналистом Педро Пинто. Но и в Швейцарии, и в Португалии убеждённый атеист Харари говорил в основном об опасностях ИИ (в том числе на примере возможного создания ИИ религии) и вовсе не заявлял о переписывании Библии или создании некоей инклюзивной религии. Дословно, рассуждая об опасностях, связанных с ИИ, он сказал следующее: „Вы знаете, Гутенберг напечатал Библию в середине XV века. Печатный станок напечатал столько копий Библии, сколько велел Гутенберг, но он не создал ни одной новой страницы. У него не было собственных идей о Библии: хороша ли она? Плоха ли? Как интерпретировать это? Как истолковать то? Искусственный интеллект может создавать новые идеи, может даже написать новую Библию“. Затем Харари почти слово в слово повторил опасения, высказанные в Швейцарии.