Мнение
15.07.2023, 14:25

МНЕНИЕ | Декларация циничного эгоиста

 (3)

  • Наши политики не заботятся о своих гражданах, но заботятся о чужих

  • У Эстонии нет единой концепции приема беженцев

  • Процесс реформирования образования и интеграции может обнулиться

Валерий Сайковский
публицист
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский, 24.04.2023
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский, 24.04.2023
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Последние годы инфо-пространство переполнено эмоциями и возникает ощущение, что это стало главным элементом манипуляций при создании условий помогающим политикам и СМИ подтолкнуть эстоноземельцев к акцептированию определенных решений власти. И далеко не всегда это в наших интересах, и как страны, и как конкретного индивидуума, отмечает публицист Валерий Сайковский.

По большей части описанная проблема связана с украинскими событиями. Но и без них у нас всегда хватало желающих заменить обсуждение проблем и вариантов решений эмоциональной кампанией на несколько недель, созданием на скорую руку мейнстрима определенного рода. В разное время таким образом быстро ввели евро, кардинально изменили структуру налогов и акцизов в 2016 году, совсем недавно в два приема (первый этап прошел в 2014 году) изменилась трактовка брака. Все перечисленное произошло в промежутки между выборами, и не было среди главных целей коалиционных партий во время выборов, и, как правило, принесло в последствии большие проблемы.

Украина. Автор всегда двумя руками за помощь простым людям, которые оказались между жерновами большой политики. Но иногда речь идет о помощи в объемах превышающих наши возможности. Иногда ее предлагают политики, которые ранее не страдали сентиментами по отношение к своим гражданам, но вдруг стали заботится о гражданах других стран.

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