МНЕНИЕ | Декларация циничного эгоиста

По большей части описанная проблема связана с украинскими событиями. Но и без них у нас всегда хватало желающих заменить обсуждение проблем и вариантов решений эмоциональной кампанией на несколько недель, созданием на скорую руку мейнстрима определенного рода. В разное время таким образом быстро ввели евро, кардинально изменили структуру налогов и акцизов в 2016 году, совсем недавно в два приема (первый этап прошел в 2014 году) изменилась трактовка брака. Все перечисленное произошло в промежутки между выборами, и не было среди главных целей коалиционных партий во время выборов, и, как правило, принесло в последствии большие проблемы.