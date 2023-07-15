ВИДЕО | На молодежном футбольном турнире произошла массовая драка

Полиция Хельсинки объявила сегодня, что по факту инцидента было начато уголовное расследование. По предварительным данным, между зрителями произошел конфликт. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как десятки детей бьют друг друга руками и ногами.

Генеральный директор Helsinki Cup Кирси Каванне заявила Ilta-Sanomat, что организаторы не смогли предотвратить драку.

„Грустно, что такое произошло. Нам очень жаль. К сожалению, мы не смогли сделать больше с точки зрения безопасности. Рядом с полем должно быть больше сотрудников правоохранительных органов“, - сказал генеральный директор.

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