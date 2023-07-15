„Я никогда не был за Путина“. Суд в Киеве отправил в СИЗО настоятеля Киево-Печерской лавры Павла: он отрицает обвинения в поддержке России

Суд постановил содержать священника под стражей до 14 августа, но в качестве альтернативы он может внести залог в размере 33 млн 300 тыс. гривен (около 890 тыс. долларов).

Арест проведен в рамках нового расследования СБУ. Митрополиту Украинской православной церкви Московского Патриархата вменяются сразу несколько статей, в частности, он обвиняется в отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

Сам Павел отрицает обвинения в свой адрес и настаивает на том, что не совершал ничего противозаконного.

Митрополит попал в поле зрения СБУ давно. В апреле этого года суд назначил ему 60 суток домашнего ареста с ношением электронного браслета.

В ходе судебного заседания в пятницу прокурор процитировал несколько высказываний Павла из его телефонных разговоров.

Среди прочего он говорил следующее: „придурки-маразматики в Америке говорят, что молятся на мир и тут же пихают оружие“, „в Тернополе уже все друг друга бьют и отдают прямиком на фронт — наверное, они делают это, чтобы выбить восточную и центральную Украину, там будет процветать вся эта бандеровщина“, и „Америка воюет с Россией до последнего украинца“.

Митрополит заявляет, что готов поклясться на Библии в своей невиновности.

„Это все неправда. Я никогда не был за агрессора, я никогда не был за Путина“, — сказал он.

„Меня называют „Паша-Мерседес“, но я уже не „Мерседес“, я уже „Тесла“, на постоянном заряде“, — сказал Павел в зале суда, имея в виду электронный браслет, который ему пришлось долго носить и который, по его словам, постоянно разряжался.

Свое прозвище „Паша-Мерседес“ священник получил в результате ряда журналистских расследований в отношении его благосостояния сомнительного происхождения.

Новые доказательства

Новое подозрение Павлу следователи объявили 13 июля.