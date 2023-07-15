ВОЗ признала, что заменитель сахара аспартам может вызывать рак, но почему его не запрещают?

Аспартам входит в состав так называемых диетических и полностью лишенных сахара версий широко распространенных продуктов, от жевательной резинки и зубной пасты до йогуртов, но в первую очередь напитков, таких как Diet Coke, Coke Zero, Pepsi Max and 7 Up Free, и обладает ценным свойством: он в 200 раз слаще сахара и при этом почти не содержит калорий.

С самого начала своего появления в 1980-е годы аспартам вызывал много споров о его пользе и безопасности.

По словам представителя ВОЗ доктора Франческо Бранки, который руководит отделом, занимающимся вопросами диеты и безопасности продуктов питания, многочисленные исследования намекали на то, что аспартам может быть не так уж и полезен для здоровья, однако говорить о реальном вреде тоже не приходится, только если речь не заходит о злоупотреблении.

Первыми оценку аспартаму дали эксперты Международного агентства по изучению рака (МАИР), которое является частью ВОЗ. При этом МАИР использует собственную классификацию факторов риска возникновения раковых заболеваний, выведенную на основе подтвержденных фактов:

Определенно вызывают рак: курение, алкоголь, солнце, радиация

С большой степенью вероятности вызывают рак: продукты, выделяемые при жарке, красное мясо, ночные смены, инсектициды типа ДДТ

Возможно вызывают рак: заменители саха типа аспартама, выхлопные газы, свинец, работа парикмахером

Теоретически возможно, но не подтверждено документально, что вызывают рак: кофе, парацетамол, ртуть, нефть-сырец

МАИР поместил аспартам в категорию „возможно вызывающих рак“ субстанций, куда, кстати, входит и такой неожиданный кандидат как алоэ, на основе трех исследований, связывающих подсластитель с риском определенного типа рака печени.

Характеристика „возможно“ относится исключительно к твердости научных подтверждений. Если бы они были более убедительными, аспартам переместили бы в более высокую категорию риска.