Если вы ждете неожиданностей от сюжета, не ждите их: о чем новый фильм „Кухня со звездами“?

Не припомню, когда я в последний раз видел такой простой фильм. В смысле, вообще без претензий. Без вывертов и без твистов. С самого начала всё понятно, и таким оно и остаётся до самого конца. Разве что режиссёрским саспенсом можно как раз посчитать именно то, что ты ждёшь чего-нибудь этакого, чего-нибудь такого, что всё возьмёт и повернётся вовсе не той стороной, а оно не поворачивается. Непредсказуемость этого фильма – видимо, в его предсказуемости как раз.

Фильм основан на реальной биографии одного ныне живущего и известного французского кондитера арабского происхождения, имя его я не запомнил, но оно, так или иначе, скажет что-либо только очень большим специалистам этого узкого дела, хотя, возможно, именно в сфере десертоведения он – бог и гуру. В любом случае, мы тут рассуждаем о кино, а не о биографиях прототипов.

В общем, у нас есть мальчик-араб Ясид с трудным детством. Отца он не знает, мать его деспотична и, кажется, слегка не в себе, поэтому его отдают на воспитание в приёмную семью. Которая к мальчику привязывается, и мальчик отвечает им взаимностью. Мальчик любит сладкое, и у него есть мечта почти с самого детства – стать лучшим кондитером страны, а то и мира. Для этого нужно много трудиться, много учиться, преодолевать трудности, в основном, вызванные негативным отношением людей, побеждать во внутренних, а потом в международных конкурсах, чем он и занимается на протяжении фильма. Серьёзно, если вы ждёте неожиданностей от сюжета, не ждите их, весь сюжет я, к сожалению, изложил вам в пяти предыдущих предложениях. Весь, правда, простите.