Если вы ждете неожиданностей от сюжета, не ждите их: о чем новый фильм „Кухня со звездами“?
Кинокритик П.И.Филимонов посмотрел новый фильм „Кухня со звездами“, который сегодня вышел в прокат в Эстонии. Стоит ли вам на него идти? Узнаете из рецензии!
Не припомню, когда я в последний раз видел такой простой фильм. В смысле, вообще без претензий. Без вывертов и без твистов. С самого начала всё понятно, и таким оно и остаётся до самого конца. Разве что режиссёрским саспенсом можно как раз посчитать именно то, что ты ждёшь чего-нибудь этакого, чего-нибудь такого, что всё возьмёт и повернётся вовсе не той стороной, а оно не поворачивается. Непредсказуемость этого фильма – видимо, в его предсказуемости как раз.
Фильм основан на реальной биографии одного ныне живущего и известного французского кондитера арабского происхождения, имя его я не запомнил, но оно, так или иначе, скажет что-либо только очень большим специалистам этого узкого дела, хотя, возможно, именно в сфере десертоведения он – бог и гуру. В любом случае, мы тут рассуждаем о кино, а не о биографиях прототипов.
В общем, у нас есть мальчик-араб Ясид с трудным детством. Отца он не знает, мать его деспотична и, кажется, слегка не в себе, поэтому его отдают на воспитание в приёмную семью. Которая к мальчику привязывается, и мальчик отвечает им взаимностью. Мальчик любит сладкое, и у него есть мечта почти с самого детства – стать лучшим кондитером страны, а то и мира. Для этого нужно много трудиться, много учиться, преодолевать трудности, в основном, вызванные негативным отношением людей, побеждать во внутренних, а потом в международных конкурсах, чем он и занимается на протяжении фильма. Серьёзно, если вы ждёте неожиданностей от сюжета, не ждите их, весь сюжет я, к сожалению, изложил вам в пяти предыдущих предложениях. Весь, правда, простите.
Что этот фильм может дать зрителю – так это углублённое знание десертов. Ясид не готовит что-нибудь простое, какое-нибудь там крем-брюле (хотя именно с него и начинается его путь в большую кондитерскую жизнь) или там, я не знаю, тирамису (с ним дело, возможно, в том, что с чего бы представитель многовековой традиции французской кухни будет опускаться до итальянского десерта), десерты упоминаются в фильме довольно хардкорные. Не все, конечно, например, о тарт-татене и шварцвальде я ещё слышал, хотя, кажется, не пробовал. И вообще не представлял, что шварцвальд может (должен?) выглядеть именно так. Но вот, например, одним из ключевых моментов фильма становится приготовление Ясидом пирожного „Париж-Брест“ для одного влиятельного любителя этого десерта, которому потом суждено сыграть важную роль в жизни Ясида. И, может, это я не слишком сведущ во французских десертах, но это был в первый раз в жизни, когда я слышал это название. И, кажется, там есть ещё несколько столь же неизвестных в наших краях десертов, просто внимания им уделяется чуть меньше, чем пирожному „Париж-Брест“. Вообще, мне кажется, идеальным показов для „Кухни со звёздами“ был бы такой сеанс, где зрителям дают пробовать всё то, что так аппетитно выглядит в кадре, ну или хотя бы столь же густо поливают их жидким шоколадом.
Кроме этого, мы в очередной раз узнаём, что работа на кухне – не простое дело, что зависть, подсиживания и прямое вредительство распространены среди поваров и кондитеров ничуть не меньше, чем среди представителей любых других денежных профессий (притом, что средний, не обласканный медалями и дипломами кондитер – профессия не такая уж чтобы сильно денежная), что к вершинам пробиваются не просто профессионалы, а ещё и хорошие люди.
Ах если бы это всегда было так. Но пусть это будет так хотя бы в рамках этого фильма, очень, на мой взгляд, летнего по своей сути – именно своей предсказуемостью и полным отсутствием напряжения, несмотря на то, что музыка за кадром пытается иногда намекнуть на обратное.