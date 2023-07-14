Президент Финляндии: НАТО не может принять в свои ряды воюющую страну
Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что для скорейшего достижения мира в Украине пока мало предпосылок. Украина по естественным причинам хочет вернуть свои земли, Россия, в свою очередь, аннексировала украинские территории и не собирается от них отказываться, заявил Ниинистё. Комментируя результаты вильнюсского саммита НАТО, глава государства пояснил свою позицию по вопросу вступления Украины в альянс, пишет Yle.fi.
– Конечно, отправной точкой, и это понимает Украина, является то, что НАТО не может принять в свои ряды страну, находящуюся в состоянии войны. Это автоматически означало бы вступление альянса в военный конфликт. Тогда мы говорили бы о третьей мировой войне.
– Мое личное мнение, мое толкование ситуации таково, что в дальнейшем мы будем поддерживать Украину и помогать ей, чтобы в будущем страна соответствовала критериям вступления НАТО. И этих критериев, мы, конечно, хотим придерживаться, – заявил президент Финляндии.