Минобороны Беларуси объявило, что в страну прибыли бойцы ЧВК Вагнера

„Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК „Вагнер“», — говорится в сообщении пресс-службы.

В репортаже „ВоенТВ“ показали, как проходит такое обучение. В ролике лица инструкторов из ЧВК не видны — все они снимались в масках. „В квалификации и подготовке „вагнеровцев“ точно сомневаться не приходится. Занятия построены только на личном опыте“, — говорит корреспондентка телекомпании.

Сколько бойцов ЧВК Вагнера находятся в Беларуси, не уточняется. Ранее мониторинговая группа „Беларускі Гаюн“ сообщала, что в республике могут находиться около 200 вагнеровцев.

После мятежа ЧВК Вагнера 23-24 июня основатель компании Евгений Пригожин, как утверждалось, договорился с российскими и белорусскими властями, что „уйдет“ в Беларусь. Наемникам предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за основателем.

Минобороны Беларуси ранее анонсировали, что наемники после переезда в страну будут обучать белорусских солдат.

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