Минобороны Беларуси объявило, что в страну прибыли бойцы ЧВК Вагнера(7)
В Могилевской области Беларуси неподалеку от города Осиповичи развернуты „учебные места“ для военнообязанных из территориальной обороны страны, где в качестве инструкторов работают бойцы ЧВК Вагнера. Об этом сообщается в сюжете телекомпании „ВоенТВ“, который опубликовала пресс-служба Минобороны Беларуси, передает „Медуза“.
„Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК „Вагнер“», — говорится в сообщении пресс-службы.
В репортаже „ВоенТВ“ показали, как проходит такое обучение. В ролике лица инструкторов из ЧВК не видны — все они снимались в масках. „В квалификации и подготовке „вагнеровцев“ точно сомневаться не приходится. Занятия построены только на личном опыте“, — говорит корреспондентка телекомпании.
Сколько бойцов ЧВК Вагнера находятся в Беларуси, не уточняется. Ранее мониторинговая группа „Беларускі Гаюн“ сообщала, что в республике могут находиться около 200 вагнеровцев.
После мятежа ЧВК Вагнера 23-24 июня основатель компании Евгений Пригожин, как утверждалось, договорился с российскими и белорусскими властями, что „уйдет“ в Беларусь. Наемникам предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за основателем.
Минобороны Беларуси ранее анонсировали, что наемники после переезда в страну будут обучать белорусских солдат.
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