15.07.2023, 08:00
МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: теперь Кремль может сказать россиянам, что его план сработал!
ФОТО: | EPA/Scanpix
Хотя западные политики всячески стараются сгладить итоги Вильнюсского саммита, давая различные комментарии в СМИ, „новый Бухарест“ провалился.
На саммит в Вильнюсе возлагали большие надежды. Вряд ли кто-то всерьез надеялся, что воюющую Украину примут в НАТО, но украинцы, безусловно, ждали положительной перспективы и определенных временных рамок. Война в Украине вымотала всех, и большинство людей ждут перелома, который приблизил бы мир. Поэтому перед Вильнюсским саммитом очень многие надеялись, что это станет историческим событием, где будет согласовано, например, приглашение Украины в альянс после того, как в Украине замолчат пушки и стороны сядут за стол переговоров, чтобы добиться мирного урегулирования.