МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: теперь Кремль может сказать россиянам, что его план сработал!

На саммит в Вильнюсе возлагали большие надежды. Вряд ли кто-то всерьез надеялся, что воюющую Украину примут в НАТО , но украинцы, безусловно, ждали положительной перспективы и определенных временных рамок. Война в Украине вымотала всех, и большинство людей ждут перелома, который приблизил бы мир. Поэтому перед Вильнюсским саммитом очень многие надеялись, что это станет историческим событием, где будет согласовано, например, приглашение Украины в альянс после того, как в Украине замолчат пушки и стороны сядут за стол переговоров, чтобы добиться мирного урегулирования.

Однако вышло иначе. В первый вечер после саммита я разговаривала со своим хорошим другом, который также освещал саммит НАТО 2008 года в Бухаресте, где Украина и Грузия остались ни с чем. Самым ярким его воспоминанием об этой встрече стал разговор с Дмитрием Рогозиным, который был в то время постпредом России при НАТО. Рогозин тогда заявил: „Для России в Бухаресте все прошло отлично!“ Мой друг припомнил бурную радость Рогозина и отметил, что Вильнюс стал „новым Бухарестом“. Правда, с небольшим изменением, потому что захлопнуть дверь под носом у украинцев в этот раз не решились.