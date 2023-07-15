Не помните, куда положили ключи или очки? Забывчивость может указывать на серьезную проблему

Вы упомянули разные случаи забывчивости - когда, например, человек не помнит, где припарковал машину. А как вы определяете, в каком случае это забывчивость, а в каком - действительно проблема с памятью? Есть какие-то индикаторы?

Однако, если у человека есть сомнения или подозрения, что что-то не в порядке, не стоит самому анализировать ситуацию или пускать все на самотек - для начала можно проконсультироваться с семейным врачом, а при необходимости и с неврологом. Это уж точно не повредит.

Но раз это для всех нас типично, тогда возникает вопрос - почему же люди обращаются к неврологам. Во-первых, часть из нас предъявляют к себе завышенные требования: „Кто-то другой может и забыть, но я не такой, у меня потрясающая память“. Это очень требовательные люди, и в том числе к себе. Поэтому, когда они обращаются к врачу, они так и говорят: „У меня всегда было все в порядке с памятью, я все очень хорошо помнил, я никогда ничего не забывал, а сейчас случилось вот это и вот то…“ Но эти проблемы характерны для всех нас, просто иногда они обостряются. Так, например, в ходе беседы с пациентом может выясниться, что имел место какой-то большой стресс, напряженность и тревога, из-за чего человек стал очень рассеянным, не может сосредоточиться и плохо спит. В этом случае мы говорим не столько о проблемах с памятью, сколько о забывчивости - это разные вещи.

Как и с другими нарушениями привычек или поведения, нужно понимать, что если для человека это представляет дискомфорт, значит, это действительно проблема. Мы знаем, что есть целый ряд ситуаций, связанных с расстройством памяти, когда люди обращаются к неврологам. Например, очень часто приходят пациенты в возрасте 40-50 лет, жалуюсь, что с их памятью происходит "что-то не то": они забывают, где поставили машину на парковке, или теряют ключи, или заходят в комнату и не помнят, что хотели сделать. Но на самом деле все эти перечисленные жалобы - очень типичное явление. Мы все периодически что-то такое забываем, и даже человек с абсолютно нормальной памятью может вдруг забыть, где именно на парковке он оставил свой автомобиль.

Одна характерная черта, хоть она, конечно, не является стопроцентным показателем, - это когда личные жалобы пациента пропорционально не совпадают с жалобами его родственников или близкого окружения. К примеру, человек признает, что, да, он периодически что-то может забыть - „все же забывают, я не исключение“. Но в это же время кто-то из членов его семьи рассказывает, что забывает он чересчур много и часто: звонит внукам по три-четыре раза на дню, спрашивая, как дела в школе, и не помня, что полчаса назад этим же интересовался. Или же родственники замечают, что что-то изменилось в ежедневных привычках человека - например, забывает смотреть по телевизору передачу, которую никогда не пропускал на протяжении долгих лет.

Да, с возрастом люди становятся забывчивее, у пожилых людей могут появляться странности, и это не всегда связано с неврологическими проблемами. В этом плане хорошим индикатором являются пин-коды банковских карточек или принятие к использованию новой техники. Можете ли быстро назвать свой пин-код? Как быстро вы привыкните к новому телефону?

Но иногда простые вещи, которые мы принимаем за забывчивость, могут сигнализировать о серьезнейшей проблеме: вы вдруг забыли, как приготовить свое коронное блюдо, которое делали десятилетиями, или не помните как связать варежки, хотя бы искусной вязальщицей, или заблудились недалеко от своего дома и не можете вспомнить, куда идти. Вот это уже „звоночки“, нужно обязательно обратиться за консультацией к врачу. Невролог проанализирует регрессирующие тенденции в сравнении с прошлым, которые могли бы указать на серьезные проблемы с памятью.

А почему вообще у людей с возрастом ухудшается память?

В наши дни мы придерживаемся того мнения, что пожилой человек должен помнить точно также, как и в молодости. Единственное отличие, которые мы видим в группе здоровых пожилых людей, что замедляется умение считать. А во всех других сферах пожилой человек по свойствам памяти не отстает от более молодых людей. Может быть, больше времени берет планирование своих действий - образно говоря, если вы полдня пишете письмо на компьютере, медленно нажимая по клавишам, это вовсе не означает какую-то патологию. А вот когда человек действительно много забывает, начинает по-другому выполнять привычные действия, не помнит элементарных вещей, у него проявляются какие-то странности (подозрения, что кто-то что-то украл, неоправданная ревность к супругу и тд) - все это может указывать, что в мозгу что-то происходит.

Как вы обнаруживаете причину, почему так происходит?

Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что изменение поведения - это ненормальное явление. Если вы заметили, что с вашим пожилым родственником происходит что-то нестандартное, то, чего раньше не было, то не стоит всё списывать на забывчивость и возраст. Мы постоянно говорим о болезни Альцгеймера, от которой на сегодняшний день нет лекарства. Но если рассматривать весь комплекс проблем с памятью, важно отметить, что около 30% всех заболеваний можно вылечить. Это много, достаточно много! Важно обратить внимая на эти изменения и как можно быстрее обратиться к семейному врачу или неврологу.