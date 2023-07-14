Госдума приняла закон о запрете „смены пола“

„Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола“, — сказано в законе.

Исключение предлагается сделать только для „врожденных аномалий у детей“.

В законе используется формулировка „смена пола“, однако она не является корректной. Речь идет о запрете смены гендерного маркера и гендерно-аффирмативных медицинских вмешательств, то есть о запрете легализации транс-перехода.

Помимо запретов непосредственно на медицинскую помощь транс-людям, Госдума одобрила следующие ограничительные меры:

Органы ЗАГС не смогут вносить изменения в документы человека на основе медицинских справок о „смене пола“;

„Смена пола“ одним супругом или обоими будет основанием для аннулирования брака;

Для „людей, сменивших свой пол“ будет введен запрет на усыновление детей и установление попечительства над ними

В третьем чтении „за“ проголосовали все 386 присутствующих депутатов, во втором чтении законопроект также был одобрен единогласно — накануне его поддержал 391 парламентарий.

Сейчас по закону для того, чтобы сменить гендерный маркер и провести необходимые операции, транс-люди могут получить справку с диагнозом „трансексуализм“. На ее основании можно поменять свидетельство о рождении, а затем — паспорт. Также после получения справки транс-люди могут получать медицинскую помощь: гормональную терапию и направление на операции.

„Не надо выдумывать никаких поправок“

Ранее Минздрав России передал негативное заключение на законопроект, где среди прочего указывал, что он может привести к росту числа самоубийств у людей, чей гендер не соответствует официальному полу.

„Не смогут, бедные, привести свои паспортные данные в соответствие с действительностью, которая сложилась у них в голове“, — глумливо пересказал эту часть заключения депутат Петр Толстой.