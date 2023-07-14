Госдума приняла закон о запрете „смены пола“
Госдума в пятницу единогласно приняла в третьем чтении закон о запрете „смены пола“. Когда его его подпишет президент, в России будут запрещены операции для осуществления трансгендерного перехода и соответствующая гормональная терапия, а также замена гендерного маркера в документах.
„Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола“, — сказано в законе.
Исключение предлагается сделать только для „врожденных аномалий у детей“.
В законе используется формулировка „смена пола“, однако она не является корректной. Речь идет о запрете смены гендерного маркера и гендерно-аффирмативных медицинских вмешательств, то есть о запрете легализации транс-перехода.
Помимо запретов непосредственно на медицинскую помощь транс-людям, Госдума одобрила следующие ограничительные меры:
Органы ЗАГС не смогут вносить изменения в документы человека на основе медицинских справок о „смене пола“;
„Смена пола“ одним супругом или обоими будет основанием для аннулирования брака;
Для „людей, сменивших свой пол“ будет введен запрет на усыновление детей и установление попечительства над ними
В третьем чтении „за“ проголосовали все 386 присутствующих депутатов, во втором чтении законопроект также был одобрен единогласно — накануне его поддержал 391 парламентарий.
Сейчас по закону для того, чтобы сменить гендерный маркер и провести необходимые операции, транс-люди могут получить справку с диагнозом „трансексуализм“. На ее основании можно поменять свидетельство о рождении, а затем — паспорт. Также после получения справки транс-люди могут получать медицинскую помощь: гормональную терапию и направление на операции.
„Не надо выдумывать никаких поправок“
Ранее Минздрав России передал негативное заключение на законопроект, где среди прочего указывал, что он может привести к росту числа самоубийств у людей, чей гендер не соответствует официальному полу.
„Не смогут, бедные, привести свои паспортные данные в соответствие с действительностью, которая сложилась у них в голове“, — глумливо пересказал эту часть заключения депутат Петр Толстой.
Глава министерства Михаил Мурашко, присутствовавший на обсуждении законопроекта в середине июня, предлагал просто ужесточить требования для принятия решения о гормональном или хирургическом лечении транс-людей.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ заявил, что Минздраву не надо „выдумывать никаких поправок“ к законопроекту, „аргументируя это заботой о людях“.
„Заботиться надо, если хотите, запретив весь этот блуд“, — говорил Володин.
„Лишить прав целую социальную группу“
В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в Конституции России не предусмотрена „смена пола“, а также „промежуточные варианты полов вроде Родитель № 1 и родитель № 2“ — формулировка, которую неоднократно использовал президент Владимир Путин. Также отмечается, что законопроект направлен на укрепление стратегии России по национальной безопасности и поддержание „традиционных российских ценностей“.
Еще во время обсуждения закона о введении повсеместного запрета на „гей-пропаганду“ в 2022 году депутаты и чиновники не скрывали, что это решение принято на фоне и вследствие войны в Украине. Депутаты тогда заявляли, что помимо войны в Украине Россия ведет и „духовную борьбу с западом“ — поэтому запрет „гей-пропаганды“ и „пропаганды смены пола“ поможет одержать борьбу с „новым миропрорядком“.
Новый законопроект „нужен для того, чтобы государство еще больше вмешивалась в частную жизнь граждан и укрепляло тот режим, который существует“, говорила Би-би-си юрист ЛГБТ-движения „Выход“ Ксения Михайлова (организация признана в России „иностранным агентом“). „Чем больше государство вмешивается в частную жизнь, тем сильнее и лучше оно контролирует своих граждан“, — считает она.
Юрист правозащитной организации „Дело ЛГБТ“ Владимир Комов указывал, что новый законопроект направлен на то, чтобы лишить прав целую социальную группу. Этот документ противоречит Конституции России и Всеобщей декларации прав человека, отмечает юрист.