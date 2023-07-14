14.07.2023, 14:55
МНЕНИЕ | Военная помощь Украине: дорогостоящее затягивание
ФОТО: AFP / Scanpix / LETA
Война в Украине явно затягивается еще примерно на год, если не больше. Расширив оказываемую военную помощь и предоставив украинцам среди прочего истребители F16, которые Киев давно уже просит, западные страны могли бы ускорить процесс. Но, как и в случае с HIMARS и Leopard, решение вопроса постоянно затягивается. Чем дальше, тем менее понятны причины, пишет журналист Андрей Деменков.
В первые дни войны большинство высокопоставленных чиновников на Западе ожидали, что Украина вскоре падет, поэтому поставляли в страну в основном легкое оружие. Расчет был на партизанское сопротивление. Кроме того, на Западе опасались, что украинцы не справятся с серьезным вооружением, а в случае провала оно попадет к россиянам.