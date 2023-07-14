Мнение
14.07.2023, 14:55

МНЕНИЕ | Военная помощь Украине: дорогостоящее затягивание

 
Андрей Деменков
журналист, соавтор медиапроекта «Два прибалтайца»
Автомобили, поврежденные в результате российского обстрела
Автомобили, поврежденные в результате российского обстрела
ФОТО: AFP / Scanpix / LETA

Война в Украине явно затягивается еще примерно на год, если не больше. Расширив оказываемую военную помощь и предоставив украинцам среди прочего истребители F16, которые Киев давно уже просит, западные страны могли бы ускорить процесс. Но, как и в случае с HIMARS и Leopard, решение вопроса постоянно затягивается. Чем дальше, тем менее понятны причины, пишет журналист Андрей Деменков.

В первые дни войны большинство высокопоставленных чиновников на Западе ожидали, что Украина вскоре падет, поэтому поставляли в страну в основном легкое оружие. Расчет был на партизанское сопротивление. Кроме того, на Западе опасались, что украинцы не справятся с серьезным вооружением, а в случае провала оно попадет к россиянам.

Стойкость украинцев оказалась столь неожиданной, что, принудив захватчиков к апрелю совершить „жест доброй воли“ и бежать с севера страны, на юге они стали жертвами собственного успеха. Скудный запас артиллерийских боеприпасов стремительно иссякал, с передовой пошли видео, в которых измотанные бойцы признавались, что держатся на одном честном слове, и умоляли дать им снарядов. Россияне заливали украинские позиции огневым шквалом, ровняли с землей целые города, но в ответ получали в десятки раз меньше залпов. Как признали позже киевские военные чины, это был самый страшный период, когда все висело буквально на волоске.

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