МНЕНИЕ | Военная помощь Украине: дорогостоящее затягивание

В первые дни войны большинство высокопоставленных чиновников на Западе ожидали, что Украина вскоре падет, поэтому поставляли в страну в основном легкое оружие. Расчет был на партизанское сопротивление. Кроме того, на Западе опасались, что украинцы не справятся с серьезным вооружением, а в случае провала оно попадет к россиянам.

Стойкость украинцев оказалась столь неожиданной, что, принудив захватчиков к апрелю совершить „жест доброй воли“ и бежать с севера страны, на юге они стали жертвами собственного успеха. Скудный запас артиллерийских боеприпасов стремительно иссякал, с передовой пошли видео, в которых измотанные бойцы признавались, что держатся на одном честном слове, и умоляли дать им снарядов. Россияне заливали украинские позиции огневым шквалом, ровняли с землей целые города, но в ответ получали в десятки раз меньше залпов. Как признали позже киевские военные чины, это был самый страшный период, когда все висело буквально на волоске.