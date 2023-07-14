МНЕНИЕ | Украину пригласили по-американски. Вступление в НАТО приблизят реформы и победа в войне с Россией

В своем ответном слове Владимир Зеленский назвал важным тот факт, что Украине больше не нужен собственный план по вступлению, поблагодарил Столтенберга и заявил, что „высоко оценивает“ принятое альянсом решение. Кроме того, президент Украины поблагодарил страны, предоставляющие Украине военную помощь, и заявил, что Украина понимает, что не может стать членом Альянса во время войны на своей территории.

На основании этих документов производилось принятие в альянс, например, стран Балтии в 2004 году. Этот процесс сопровождался кардинальными переменами в законодательстве Латвии, Литвы и Эстонии.

Оба эти документа требуют от кандидатов в альянс в частности „приверженности верховенству права и правам человека“, а так же „демократического контроля над вооруженными силами“.

Напомним, необходимость и параметры таких реформ в странах, кандидатах на вступление в НАТО, оговаривается в двух документах альянса — Исследовании по расширению НАТО 1995 года и рамочном Плане действий по вступлению в НАТО , принятом на Вашингтонском саммите в 1999 году.

Каковы именно эти условия, в соответствующем коммюнике НАТО, опубликованном вчера, не говорится, однако, еще до саммита президент США Джо Байден не раз повторял, что вступление Украины в организацию невозможно без проведения соответствующих реформ, в том числе в области госуправления, борьбы с коррупцией и верховенства права.

Второй день саммита, 12 июля был ознаменован тремя событиями. Первым стала совместная пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского. Столтенберг фактически слово в слово повторил свое выступление, сделанное в первый день саммита. НАТО, снова подчеркнул он, решило предоставить Украине многолетнюю программу практической помощи, учредило совет Украина -НАТО, и подтвердило предоставление ей приглашения в организацию без обязательного требования исполнения плана по вступлению, лишь на основании решения членов организации о выполнении всех необходимых условий.

Этот совет и будет тем органом, в котором будут обсуждаться конкретные условия, от выполнения которых будет зависеть вступление Украины в НАТО в будущем, а на его заседания Украина получит возможность в рабочем порядке, а не в жанре публичной дипломатии, решать проблемы, возникающие в общении с членами альянса.

Первое заседание совета состоялось вчера. На нем Владимир Зеленский сидел между премьер-министром Великобритании и президентом Турции. О принятых решениях не сообщалось.

„Мы должны помочь Украине трансформировать и укрепить ее институты национальной безопасности и убедиться в том, что переход от войны к мирному времени пройдет по стандартам НАТО“, — в частности заявил Геоана.

Более подробно суть работы этого совета разъяснил заместитель генсека Мирча Геоана в интервью украинским журналистам. Совет, по его словам, будет заседать на самом высоком уровне и обсуждать вопросы практической поддержки Украины, сотрудничества, управления кризисом, и необходимых реформ.

Вчера Йенс Столтенберг также заявил, что целью создания совета Украина-НАТО является укрепление политических связей, а отличие его от существовавшей до сих пор комиссии в том, что он сможет принимать решения. Генсек еще раз подчеркнул, что Украина будет равноправным членом этого совета.

С момента подписания заявки на предоставление ей членства в альянсе осенью прошлого года, на фоне аннексии Россией оккупированных территорий, Украина настаивала на получении формального приглашения в НАТО как реальной гарантии своей безопасности со стороны альянса.

Вчерашнее заявление Зеленского резко контрастировало с его агрессивной риторикой, предшествовавшей саммиту. В своем заявлении , опубликованном в среду, президент Украины называл „беспрецедентным и абсурдным“ возможное решение НАТО не указывать временных рамок для приглашения Украины, а выдвижение условий для приглашения — „странным“.

Отметим, о том, что такое невозможно в ходе текущего конфликта, поскольку приведет к неминуемому участию в войне, не раз говорил президент США Джо Байден .

Гарантии безопасности

Вторым событием стало объявление о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны стран Большой Семерки. США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония выступили с совместной, открытой для подписания декларацией, в которой пообещали, что будут работать с Украиной над „конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности“, призванными создать силы, способные „защитить Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем“.

Страны G7 также заявили о намерении предоставить украинским войскам „современную военную технику на суше, в воздухе и на море“. В заявлении говорится, в частности, что „приоритет будет отдан противовоздушной обороне, артиллерии и дальнобойным орудиям, бронетехнике и другим ключевым возможностям, таким как боевая авиация. Представить себе подобное заявление еще год назад было невозможно.

Страны G7 также намерены оказывать Украине оперативную военную и финансовую помощь и снова навязать России экономические и другие издержки, если та вновь когда-либо попытается напасть.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, далее Украина заключит со странами — гарантами безопасности двусторонние договоры.

Важно отметить также, что Йенс Столтенберг резко отверг обвинения, высказанные в заявлении Зеленского, в том, что НАТО будет использовать предоставление членства Украине в качестве разменной карты в возможной торговле с Россией. „Украина будет сама вести переговоры с Россией, когда будет к этому готова. Ничего об Украине, помимо Украины“, — сказал он и заявил, что чем больше союзники предоставят ей помощи, тем больше своих территорий она сможет освободить.

Не Амазон

Третьим событием можно считать появление в высказываниях представителей союзников Украины критических нот в ее адрес.