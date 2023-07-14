МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: победитель получает всё?(5)
Уже практически решено, что в сентябре Центристская партия проведет внеочередной конгресс, на котором будет выбран новые председатель и правление партии. То, что место председателя займет новый лидер также предопределено – нынешний председатель партии Юри Ратас объявил, что на эту позицию он претендовать не будет.
Три главных вопроса о предстоящем конгрессе центристов
К настоящему моменту о своем желании померяться силами в борьбе за пост председателя Центристской партии объявили два претендента – мэр Таллинна и вице-председатель партии Михаил Кылварт, а также председатель фракции центристов в Рийгикогу и вице-председатель партии Танель Кийк. На деле это означает, что в ближайшие недели кандидаты должны будут представить свои программы по развитию партии и активизировать сторонников по всей Эстонии.
22 июля в Пыльва состоится собрание уполномоченных Центристской партии, на котором будут вынесены окончательные решения по трем вопросам: состоится ли внеочередной конгресс? Если состоится, то в каком городе Эстонии и когда? Если читателю может показаться, что вопрос места и времени проведения конгресса не принципиален, то это не так. Например, на прошлом собрании совета уполномоченных тн. „крыло Ратаса“ хотело вынести одно предложение по месту/времени проведения конгресса, а „крыло Кылварта“ - другое. К счастью в этот раз удалось договориться и было вынесено предложение провести внеочередной конгресс в сентябре в Пайде.
На мой взгляд, сейчас споры по поводу места и времени проведения конгресса не имеют большого смысла. Во-первых, всем в этот вопросе угодить невозможно. Во-вторых, логично, что конгрессы должны проводиться в разных уголках страны, чтобы подчеркнуть важность каждого региона. Тем более, что окружные организации берут на себя организацию транспорта. Словом, я думаю, что в этом вопросе можно не ломать копья.
Победитель получает всё?
Все мы слышали фразу „победитель получает всё“, и звучит она очень заманчиво. Только вот в политике этот лозунг не имеет большого смысла, так как в политической борьбе не может быть только одного победителя. Политика – это не индивидуальный вид спорта, это всегда - командная игра, в которой все участники зависят друг от друга. А задача капитана – добиться максимально высокого результата для всей команды, постараться найти подход ко всем участникам. И сами члены команды также должны быть настроены на сотрудничество и взаимное уважение, иначе никакой игры не получится. И этом случае уже не столь важно, кто является капитаном. Если люди не готовы договариваться и идти на какие-то взаимные уступки, то добиться успеха в любом деле будет невозможно. Успех и дальнейшее развитие Центристской партии будет напрямую зависеть от того, сможет ли правление во главе с новым председателем эффективно работать. В последнее время в нашей партии действительно было много разногласий, приправленных обидами, которые порой выплескивались в СМИ.
Я думаю, в любой организации и семье бывают конфликтные ситуации, в этом нет ничего экстраординарного. Но вот, каждая ли семья или группа единомышленников может выйти победителем из такой обстановки, стать сильнее, получить новый виток развития? Именно в таком положении находится сейчас Центристская партия, когда практически от каждого ее члена, а не только кандидата в председатели, зависит очень многое. Вопрос „Кто будет главным в партии?“ не является сейчас самым важным. Самые важные вопросы в том, сумеем ли мы сохранить единство, наметить цели и работать во имя их достижения. Мы в ответе за десятки тысяч людей по всей стране которые отдали нам свои голоса, которые хотят политическую альтернативу партии реформ и консерваторам. Поэтому победителем в этой борьбе не может стать какой-то один человек и его команда – победить или проиграть может вся партия и ее избиратели.
Моя цель – сохранение партии
Я пришла в партию более 10 лет назад. Это было осознанное и взвешенное решение. И сейчас я считаю, что Центристская партия является самой адекватной политической силой, которая не скатывается в крайности и готова защищать интересы всех людей вне зависимости от их национальности, социального и материального статуса. Да, я чувствую личную ответственность за будущее нашей партии. Я лично наблюдала, как правящая коалиция в Рийгикогу катком переехала интересы жителей Эстонии в вопросах повышения налогов, снижения детских пособия, легализации однополых браков. Именно поэтому я хочу, чтобы Центристская партия после конгресса, вышла по-настоящему сплоченной и сильной. Я также выставлю свою кандидатуру в правление партии, так как думаю, что мои опыт, знания и эмпатия помогут наладить диалог внутри партии и двигаться по направлению к достижению целей. Наша главная цель – справедливое и разумное управление государством, которое учитывает интересы обычных людей.
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