МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: победитель получает всё?

Три главных вопроса о предстоящем конгрессе центристов

К настоящему моменту о своем желании померяться силами в борьбе за пост председателя Центристской партии объявили два претендента – мэр Таллинна и вице-председатель партии Михаил Кылварт, а также председатель фракции центристов в Рийгикогу и вице-председатель партии Танель Кийк. На деле это означает, что в ближайшие недели кандидаты должны будут представить свои программы по развитию партии и активизировать сторонников по всей Эстонии.

22 июля в Пыльва состоится собрание уполномоченных Центристской партии, на котором будут вынесены окончательные решения по трем вопросам: состоится ли внеочередной конгресс? Если состоится, то в каком городе Эстонии и когда? Если читателю может показаться, что вопрос места и времени проведения конгресса не принципиален, то это не так. Например, на прошлом собрании совета уполномоченных тн. „крыло Ратаса“ хотело вынести одно предложение по месту/времени проведения конгресса, а „крыло Кылварта“ - другое. К счастью в этот раз удалось договориться и было вынесено предложение провести внеочередной конгресс в сентябре в Пайде.

На мой взгляд, сейчас споры по поводу места и времени проведения конгресса не имеют большого смысла. Во-первых, всем в этот вопросе угодить невозможно. Во-вторых, логично, что конгрессы должны проводиться в разных уголках страны, чтобы подчеркнуть важность каждого региона. Тем более, что окружные организации берут на себя организацию транспорта. Словом, я думаю, что в этом вопросе можно не ломать копья.

Победитель получает всё?