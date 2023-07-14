Правда ли, что протестующие во Франции выпустили зверей из Парижского зоопарка?

27 июня в пригороде Парижа Нантере полицейский застрелил 17-летнего Наэля Мерзука, находившегося за рулём автомобиля. После этого во французской столице, а затем и в других крупных городах начались масштабные беспорядки, которые сопровождались столкновениями с полицией. Протестующие поджигали машины и магазины, строили баррикады. В этом контексте и стал распространяться 32-секундный ролик с животными, которых якобы выпустили из зоопарка в столице Франции. Видео с зеброй, львами и слоном появилось и в СМИ, и в блогах. Среди российских изданий об этом, в частности, написали „Московский комсомолец», „Москва 24» и „Аргументы и факты». Пост Telegram-канала „Прямой эфир» просмотрели 784 000 человек; всего же только 1 июля, по данным сервиса TGStat, подобные публикации охватили почти 12 млн пользователей платформы. Видео и его фрагменты также распространяли пользователи YouTube, „ВКонтакте» и Facebook.

Ролик, набравший наибольшую популярность в русскоязычном сегменте интернета, состоит из трёх эпизодов. В первой части видео запечатлена зебра, бегущая по автомобильной дороге рядом с машинами. Впервые этот ролик появился в Twitter задолго до протестов 2023 года, а именно 11 апреля 2020 года. На следующий день после его публикации издание Le Parisien рассказало, что между парижскими пригородами Шеневьер-сюр-Марн и Шампиньи-сюр-Марн были замечены зебра и два пони, сбежавшие из местного цирка. Huffington Post впоследствии выяснил, что цирк находился в соседнем городке Ормессон-сюр-Марн. Хозяин цирка рассказал изданию, что животные сбежали не более чем на 15 минут, а затем вернулись домой. Ни зебра, ни пони не пострадали.