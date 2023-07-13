Саммит НАТО обсуждал планы обороны стран Балтии. Из-за „Вагнера“ в Беларуси планы просят скорректировать
Пока НАТО дорабатывал региональные планы по обороне от России, восточноевропейские политики продавливали актуальность новой угрозы — со стороны Беларуси и наемников ЧВК „Вагнер“.
Осенью 2021 года тысячи мигрантов c Ближнего востока и Центральной Азии пытались штурмовать польско-белорусскую границу, чтобы попасть в ЕС. Польша заявила, что это часть гибридной атаки режима Лукашенко, и стянула к границе военных с тяжелой техникой.
За несколько дней до начала Вильнюсского саммита Польша снова перебросила к границе с Беларусью тысячу военных и 200 единиц техники — из-за необходимости реагировать на попытки „дестабилизации обстановки“.
Политики на восточном фланге НАТО подозревают, что штурм границы может повториться — на сей раз усилиями натренированных и вооруженных наемников „Вагнера“.
Безжалостные „мигранты“
За неделю до саммита Литва и Польша отправили лидерам стран альянса официальное письмо с просьбой о помощи в укреплении границы из-за вероятной переброски туда наемников ЧВК „Вагнер“.
Та же риторика продолжилась на саммите. „Представьте, что пять тысяч безжалостных хорошо натренированных наемников пытаются пойти путем мигрантов… Что они будут делать, если попадут в Европу?“ — заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Его поддержал президент Польши Анджей Дуда: „На всех форумах НАТО и на всех двусторонних встречах мы будем поднимать два вопроса — дислокацию „Вагнера“ в Беларуси и тактическое ядерное оружие“.
Ту же тему актуализировал президент Литвы Гитанас Науседа. „Я уже сказал [президенту США Джо] Байдену, что Беларусь становится проблемой, — заявил он. — Ситуация с безопасностью в нашем регионе только ухудшается“.
В неофициальных разговорах западные партнеры разводят руками и признают, что не готовы реагировать на новую угрозу, тем более, что кроме стран Восточной Европы ее пока никто толком не видит.
„Мы следим за тем, что происходит. И разумеется, для нас важно, что происходит по соседству с Литвой. НАТО готова обороняться от любой потенциальной угрозы, но мы пока не видим передислокацию „Вагнера“ в Беларусь“, — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Но даже если бы у альянса была такая информация, не совсем понятно, что с ней делать. В случае реализации сценария Кариньша, то есть если бы наемники стали частью „инструментализованной миграции“, это не было бы проблемой НАТО.
В неофициальных беседах дипломаты говорят, что миграция — не военная проблема, то есть, альянс решать ее не собирается. Даже если за „инструментализацией“ стоит Лукашенко. Это сфера ответственности национальных правительств и ЕС.
К тому же, с юридической точки зрения не совсем понятно, считать ли теперь „Вагнер“ частью российской армии. Даже если связь очевидна, не факт, что гибридная атака со стороны мигрантов-наемников была бы расценена как атака со стороны России. Другими словами, „Вагнер“ вряд ли стал бы триггером пятой статьи договора НАТО.
Но даже если НАТО пока не реагирует, у Восточной Европы все равно появился новый козырь в дебатах о том, сколько войск и какая техника должны быть размещены на ее территории. Чем больше угроз — тем больше потребностей в подкреплении.
А аппетиты относительно международной военной поддержки у стран Балтии всегда были высокими: во-первых, из-за недостатка собственных ресурсов, во-вторых из-за общей границы с крайне непрогнозируемыми агрессивными соседями. Встает вопрос — чего еще не получили страны Балтии, но что было бы им необходимо на случай потенциальной агрессии?
Сдерживание: чтобы даже не пытались
Все реформы, которые альянс проводит на восточном фланге на протяжении последних девяти лет — очень условно — делятся на две части: оборона и сдерживание.
Со второй частью все просто: речь идет о международном контингенте, который находится в странах Балтии и Польше с 2017 года. Его цель — не столько воевать, сколько показать России, что в случае атаки придется считаться не только с местными армиями. Это и есть концепция сдерживания.
В случае с Восточной Европой речь идет о военных преимущественно из Великобритании (в Эстонии), Канады (в Латвии), Германии (в Литве) и США (в Польше) со сравнительно небольшим количеством техники.
До начала войны каждая международная группа насчитывала примерно тысячу человек, сразу после начала войны — без формальных переговоров — контингент вырос в два раза.
Уже к прошлогоднему Мадридскому саммиту восточноевропейские лидеры затребовали еще более серьезного увеличения — до размеров дивизии (20 тысяч). Партнеры договорились увеличить до размеров бригады (5 тысяч), но эта бригада не обязана физически находится в Восточной Европе. Согласно формальным соглашениям, она может быть „зарезервирована“ в своей стране.
К Вильнюсскому саммиту — спустя год — ситуация наконец прояснилась: Канада присылает в Латвию еще 2 тысячи военных (вместе с танками Leopard 2), Германия увеличивает литовскую группу до 4 тысяч, Великобритания оставляет все на прежнем уровне и „резервирует“ бригаду для Эстонии, которая будет находиться дома.
То есть, по части сдерживания и дополнительного контингента у стран Балтии и Польши появилось все, о чем они договорились год назад в Мадриде. С тех пор новых призывов об увеличении численности военного состава от балтийских лидеров не звучало.
Сувалкский коридор больше не проблема?
Помимо этой видимой части сдерживания есть еще преимущественно засекреченная часть — оборона. На том же Вильнюсском саммите политическое руководство стран НАТО одобрило региональные планы обороны, которых так ждали балтийские лидеры.
Существует три региональных плана: север, центр и юг. Балтия входит в центр. Каждый план покрывает пять доменов: воздух, земля, море, космос и киберпространство.
По сути, эти документы — последняя стадия военного планирования, которое началось как реакция на аннексию Крыма еще в 2018 году. В 2019 появилась военная стратегия НАТО, потом еще ряд документов.
И только сейчас НАТО дошла до самого детального уровня, на котором страны альянса видят список техники и контингента, которые понадобятся в случае необходимости оборонять каждую конкретную страну с учетом, например, географии, природных особенностей и ландшафта.
На этом же уровне становится понятно, кто может предоставить технику, людей и ресурсы — опять же, с учетом географии и логистики. И тут для стран Балтии особенно важно вступление в НАТО северных соседей — Финляндии и Швеции.
„Теперь наша безопасность не зависит только от обороны Сувалкского коридора. Помощь может прийти и с другой стороны“, — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Сувалкский коридор — сравнительно небольшой отрезок границы между Литвой и Польшей, к западу от него — Калининград, к востоку — Беларусь. В случае скоординированных действий агрессивных соседей этот участок может быть перекрыт, что отрезало бы страны Балтии от остальных государств НАТО.
А после вступления в альянс скандинавов, тупиковый сценарий становится маловероятным — по идее, на помощь придут финны и шведы. Но для этого Финляндия или любая другая страна НАТО, во-первых, должна знать, что и в каком количестве понадобится соседям, во-вторых — заранее согласиться предоставить эту помощь.
Именно поэтому региональные планы требуют и твердой политической поддержки, что и было получено во время Вильнюсского саммита.
Кто будет командовать
Еще большей политической поддержки требует согласование командной структуры. Региональные планы — это не только первые со времен холодной войны детальные планы обороны восточного фланга, но и первая попытка интеграции национальных планов и планов НАТО.
Последнее обстоятельство подразумевает некое центральное управление ресурсами в случае кризиса, то есть, страны должны будут пожертвовать какой-то частью контроля над своими армиями.
„После Вильнюсского саммита начинается реальная работа, потому что в Вильнюсе лидеры [стран НАТО] подпишутся под структурой вооруженных сил, организацией командования и контроля“, — сказал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции за неделю до саммита.
Со стороны принимающих, потенциально обороняющихся стран требуется развитие инфраструктуры и инвестиции в оборону. Базовая линия расходов на оборону для стран НАТО — 2% от ВВП.
Все страны Балтии и Польша давно перешагнули этот рубеж. Польша уже тратит около 4%, Латвия обещает дойти до трех в следующем году как минимум за счет строительства нового военного полигона и закупок.
По словам Бауэра, весь процесс адаптации к новым планам займет годы.
„Это рекрутинг людей, тренировки и учения. Это переоснащение и застройка, закупка оборудования. И мы снова говорим о наращивании (военного) производства“, — добавил адмирал Бауэр.
Параллельно на Мадридском саммите была утверждена новая модель вооруженных сил НАТО, согласно которой контингент сил быстрого реагирования увеличивается с 40 тысяч до 300 тысяч.
Он будет размещен в Европе (за пределами стран Балтии), а в случае угрозы — переброшен в проблемную зону. Предполагается, что 100 тысяч военных прибудут в течении десяти дней, 200 тысяч — за 10-30 дней.
То есть, по части обороны у стран Балтии тоже вроде бы все есть. Как минимум на стадии обещаний и гарантий.
Не хватает ПВО?
Отдельным пунктом программы вильнюсского саммита значилось подписание декларации о сотрудничестве в воздухе между Литвой, Латвией и Эстонией. Она призывает союзников укрепить практику ротации союзных ПВО на балтийской территории.
ПВО — проблемная часть региональной обороны. Самая мощная система, замеченная до сих пор — это Patriot дальнего радиуса действия, прибывший в Вильнюс на время проведения саммита вместе с экипажем из Германии.
У Эстонии есть свои системы ближнего радиуса Mistral, у Литвы есть польские Grom ближнего радиуса и NASAMS среднего радиуса. Помимо этого Латвия и Эстония планируют совместную закупку систем средней дальности Iris-T.
„Сегодня мы полагаемся на наших союзников для обеспечения тех мощностей, которых у нас нет. Но постепенно мы будем заменять их собственными. Мы идем шаг за шагом, и шаги становятся быстрее“, — сказал Би-би-си премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, отвечая на вопрос о системах ПВО.
Те же системы Nasams вместе с испанскими экипажами на ротационной основе находятся в Латвии и Эстонии. Но пока нет никаких гарантий, что они задержатся тут надолго. И никто точно не знает, придет ли следующая смена.
Гарантии этой ротации — это именно то, чего добиваются страны Балтии. Один уровень давления на союзников — подписанная в Вильнюсе декларация и предшествовавшие договоренности. Второй — интенсивная риторика про новую угрозу, исходящую от наемников „Вагнера“, вероятно, уже находящихся в Беларуси.
Эту логическую связку озвучил во время визита в Париж накануне саммита глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, просивший Францию помочь с системами ПВО.
„(ПВО) можно было бы использовать как часть нашей стратегии сдерживания, чтобы никакому „Вагнеру“ и никакой российской армии не пришло в голову пересечь границы стран Балтии“, — сказал Ландсбергис в Париже.
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