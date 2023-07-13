Саммит НАТО обсуждал планы обороны стран Балтии. Из-за „Вагнера“ в Беларуси планы просят скорректировать

Но даже если бы у альянса была такая информация, не совсем понятно, что с ней делать. В случае реализации сценария Кариньша, то есть если бы наемники стали частью „инструментализованной миграции“, это не было бы проблемой НАТО.

„Мы следим за тем, что происходит. И разумеется, для нас важно, что происходит по соседству с Литвой. НАТО готова обороняться от любой потенциальной угрозы, но мы пока не видим передислокацию „Вагнера“ в Беларусь“, — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В неофициальных разговорах западные партнеры разводят руками и признают, что не готовы реагировать на новую угрозу, тем более, что кроме стран Восточной Европы ее пока никто толком не видит.

Ту же тему актуализировал президент Литвы Гитанас Науседа. „Я уже сказал [президенту США Джо] Байдену, что Беларусь становится проблемой, — заявил он. — Ситуация с безопасностью в нашем регионе только ухудшается“.

Его поддержал президент Польши Анджей Дуда: „На всех форумах НАТО и на всех двусторонних встречах мы будем поднимать два вопроса — дислокацию „Вагнера“ в Беларуси и тактическое ядерное оружие“.

Та же риторика продолжилась на саммите. „Представьте, что пять тысяч безжалостных хорошо натренированных наемников пытаются пойти путем мигрантов… Что они будут делать, если попадут в Европу?“ — заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

За неделю до саммита Литва и Польша отправили лидерам стран альянса официальное письмо с просьбой о помощи в укреплении границы из-за вероятной переброски туда наемников ЧВК „Вагнер“.

Политики на восточном фланге НАТО подозревают, что штурм границы может повториться — на сей раз усилиями натренированных и вооруженных наемников „Вагнера“.

За несколько дней до начала Вильнюсского саммита Польша снова перебросила к границе с Беларусью тысячу военных и 200 единиц техники — из-за необходимости реагировать на попытки „дестабилизации обстановки“.

Осенью 2021 года тысячи мигрантов c Ближнего востока и Центральной Азии пытались штурмовать польско-белорусскую границу, чтобы попасть в ЕС. Польша заявила, что это часть гибридной атаки режима Лукашенко, и стянула к границе военных с тяжелой техникой.

В неофициальных беседах дипломаты говорят, что миграция — не военная проблема, то есть, альянс решать ее не собирается. Даже если за „инструментализацией“ стоит Лукашенко. Это сфера ответственности национальных правительств и ЕС.

К тому же, с юридической точки зрения не совсем понятно, считать ли теперь „Вагнер“ частью российской армии. Даже если связь очевидна, не факт, что гибридная атака со стороны мигрантов-наемников была бы расценена как атака со стороны России. Другими словами, „Вагнер“ вряд ли стал бы триггером пятой статьи договора НАТО.

Но даже если НАТО пока не реагирует, у Восточной Европы все равно появился новый козырь в дебатах о том, сколько войск и какая техника должны быть размещены на ее территории. Чем больше угроз — тем больше потребностей в подкреплении.

А аппетиты относительно международной военной поддержки у стран Балтии всегда были высокими: во-первых, из-за недостатка собственных ресурсов, во-вторых из-за общей границы с крайне непрогнозируемыми агрессивными соседями. Встает вопрос — чего еще не получили страны Балтии, но что было бы им необходимо на случай потенциальной агрессии?

Сдерживание: чтобы даже не пытались

Все реформы, которые альянс проводит на восточном фланге на протяжении последних девяти лет — очень условно — делятся на две части: оборона и сдерживание.

Со второй частью все просто: речь идет о международном контингенте, который находится в странах Балтии и Польше с 2017 года. Его цель — не столько воевать, сколько показать России, что в случае атаки придется считаться не только с местными армиями. Это и есть концепция сдерживания.

В случае с Восточной Европой речь идет о военных преимущественно из Великобритании (в Эстонии), Канады (в Латвии), Германии (в Литве) и США (в Польше) со сравнительно небольшим количеством техники.

До начала войны каждая международная группа насчитывала примерно тысячу человек, сразу после начала войны — без формальных переговоров — контингент вырос в два раза.