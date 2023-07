WSJ: после мятежа Пригожина вместе с Суровикиным задержаны не менее 13 старших офицеров

Сергея Суровикина не видели с тех пор, как утром 24 июня он записал обращение к наемникам ЧВК Вагнера, призвав их „остановиться“, напоминает „Медуза“. О возможном задержании генерала стало известно 28 июня, об этом сообщили источники The Moscow Times. Позже это подтвердили западные СМИ, например The Financial Times. По данным Bloomberg, военная прокуратура несколько дней допрашивала Суровикина о его связях с Пригожиным; генерала ограничили в передвижениях, но не арестовали. Основатель благотворительного фонда „Русь Сидящая“ Ольга Романова сообщила в начале июля, что в СИЗО „Лефортово“ забрали открытку, отправленную волонтерами на имя Суровикина. Источники журналиста Алексея Венедиктова заявили, что Суровикин находится в „служебном отпуске“. При этом, отмечает Венедиктов, генерал не поздравил жену и дочь с их днями рождения в начале июля.