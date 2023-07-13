WSJ: после мятежа Пригожина вместе с Суровикиным задержаны не менее 13 старших офицеров

ФСБ начала задержания через несколько часов после того, как Пригожин поднял мятеж, утверждают собеседники издания. Задержания проводятся, чтобы „очистить ряды“, сказал один из источников. По данным издания, уже около 15 российских офицеров отстранили от службы или уволили.

Среди тех, кого задержали сотрудники ФСБ, оказался командующий Воздушно-космическими силами РФ, замкомандующего российскими войсками в Украине генерал армии Сергей Суровикин, говорят источники WSJ. По их словам, генерал находится под стражей в Москве, но не в СИЗО, и при этом его неоднократно допрашивали о мятеже. Один из собеседников заявил, что Суровикин знал о планах мятежа, но не участвовал в нем. Против Суровикина не выдвигали никаких обвинений. Источники говорят, что генерала могут отпустить, как только президент РФ Владимир Путин решит, как реагировать на последствия мятежа.

Сергея Суровикина не видели с тех пор, как утром 24 июня он записал обращение к наемникам ЧВК Вагнера, призвав их „остановиться“, напоминает „Медуза“. О возможном задержании генерала стало известно 28 июня, об этом сообщили источники The Moscow Times. Позже это подтвердили западные СМИ, например The Financial Times. По данным Bloomberg, военная прокуратура несколько дней допрашивала Суровикина о его связях с Пригожиным; генерала ограничили в передвижениях, но не арестовали. Основатель благотворительного фонда „Русь Сидящая“ Ольга Романова сообщила в начале июля, что в СИЗО „Лефортово“ забрали открытку, отправленную волонтерами на имя Суровикина. Источники журналиста Алексея Венедиктова заявили, что Суровикин находится в „служебном отпуске“. При этом, отмечает Венедиктов, генерал не поздравил жену и дочь с их днями рождения в начале июля.