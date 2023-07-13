ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО | „Мороженое. Президентам бесплатно“. Смотрите, как встретили Джо Байдена в столице Финляндии

Смотрите видео!

В четверг в 12:50 Байден провел двустороннюю встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

В 13:45 в финской столице начался саммит Северных стран и США. Помимо Байдена и Ниинистё во встрече на высшем уровне участвуют премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, норвежский премьер Йонас Гар Стёре, глава правительства Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир.

В 17:30 президенты США и Финляндии дадут совместную пресс-конференцию.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.