13.07.2023, 13:50
В Мустамяэ пьяный мужчина избил собаку(3)
ФОТО: Image by Myléne from Pixabay
Вчера в столичном районе Мустамяэ зафиксировали случай жестокого обращения с животным.
В среду, 12 июня, поступило сообщение о том, что в районе Мустамяэ в Таллинне, на улице Вильде теэ хозяин избил свою собаку. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает полиция, собаку отвезли в приют.
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