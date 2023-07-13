МНЕНИЕ | Саммит НАТО - грустные итоги для Беларуси

Официальный Минск, в свою очередь, развернул небывалую пропагандистскую активность накануне форума в Вильнюсе. При этом Александр Лукашенко , стремясь подчеркнуть свою политическую субъектность и независимость, намеренно нагнетал обстановку, использовал агрессивную риторику, взял на себя ответственность за размещение ТЯО в стране и приглашение „вагнеровцев“ и даже угрожал своим внешним врагам российским ядерным оружием, сигнализируя одновременно готовность к диалогу - на своих условиях.

Белорусские демсилы во главе со Светланой Тихановской были приглашены к участию в различных мероприятиях саммита НАТО в Вильнюсе. И уже сам этот факт можно считать серьезным дипломатическим успехом. Тихановской была предоставлена возможность донести свою позицию до членов альянса и до западной общественности. И она этим шансом воспользовалась, выступив за ужесточение санкционного давления на режим Лукашенко, а также призвав Запад дать „международные гарантии независимости Беларуси, ее безъядерного статуса, ее будущей интеграции в европейские и трансатлантические структуры“.

НАТО традиционно призвало официальный Минск „прекратить свою злонамеренную деятельность против своих соседей, уважать права человека и фундаментальные свободы и соблюдать международное право“, а также отказаться от поддержки российской агрессии против Украины. Особое внимание было уделено вопросам военной интеграции России и Беларуси, в которой НАТО видит угрозу „региональной стабильности и обороны альянса“. Участники саммита, кроме того, решительно осудили запланированное размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Беларуси, а также намереваются отслеживать деятельность частных военных компаний в этой стране.

11 июля было опубликовано заявление по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Основным на нем стал вопрос взаимоотношений Украины и Североатлантического альянса , который долго и подробно обсуждался представителями стран-членов организации. А вот белорусские аспекты заявления, по всей видимости, серьезных споров и дискуссий не вызвали.

Поведение Лукашенко вызвало дискуссии о возможных провокациях со стороны Минска и Москва с целью сорвать саммит или повлиять на его результаты. Опасения, однако, не подтвердились. Посчитав, очевидно, свою миссию устрашения и давления на НАТО выполненной, Лукашенко в дни саммита демонстративно отправился в рабочую поездку по стране и там к своим излюбленным внешнеполитическим темам не обращался. Единственным сигналом белорусских властей НАТО стало, пожалуй, заявление министерства обороны Беларуси от 11 июля, в котором речь шла о перспективах сотрудничества Вооруженных сил Беларуси и ЧВК „Вагнер“.

Беларусь как „губерния Российской Федерации“?

Участники саммита в своих выступлениях неоднократно обращались к теме Беларуси. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда подняли вопросы размещения российского ядерного оружия и появления „вагнеровцев“ в Беларуси, а президент Литвы Гитанас Науседа и вовсе заявил, что соседнее государство утратило остатки независимости, фактически является „губернией Российской Федерации“ и в этой роли представляет серьезную опасность для всего региона - как территория, на которой будет размещено ядерное оружие, и как плацдарм, который используется и контролируется российскими военными и является источником нелегальной миграции.

И хотя Науседа по внутри- и внешнеполитическим причинам намеренно сгущает краски и преувеличивает степень зависимости Беларуси от России, его точка зрения находит поддержку и понимание среди других членов НАТО. Косвенно это подтверждает и заявление по итогам саммита. В нем альянс хотя и обращается к властям Беларуси с требованием прекратить свою деструктивную деятельность, однако размещение ядерного оружия и прибытие „вагнеровцев“ в Беларусь рассматривает фактически как российские проекты, в реализации которых официальный Минск играет лишь вспомогательную роль.