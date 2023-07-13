ОТ РЕДАКЦИИ | „Украинский вопрос“ в Вильнюсе решить не смогли

От саммита НАТО в Вильнюсе ожидали многого не только в Украине, но и в странах Балтии, которые единогласно поддерживают присоединение Украины к военно-политическому блоку. Речь идет не о том, чтобы Украина, которая находится в состоянии войны, сразу получила бы приглашение в НАТО без всяких условий, а о том, чтобы ей были поставлены четкие сроки и требования, как этого достичь, своеобразная „дорожная карта“, ведущая в Североатлантический альянс, которую год назад на саммите в Мадриде получили Финляндия и Швеция.

На сегодняшний день Финляндия уже является членом НАТО, Швеция, скорее всего, скоро им станет, а вот статус Украины до сих пор не определен. Для дипломатии балтийских стран и Польши, которые прилагали огромные усилия для того, чтобы способствовать получению Украиной приглашения в НАТО, это в некотором смысле поражение, однако надо иметь в виду, что все-таки перед Украиной не захлопнули дверь окончательно. Осенью 2024 года в Америке состоятся президентские выборы, и существует высокая вероятность, что самая крупная и влиятельная страна военно-политического блока может занять четкую позицию в отношении членства Украины в НАТО. Не секрет, что нынешний президент США Джо Байден опасался перед саммитом в Вильнюсе решительно поддержать вступление Украины в НАТО, и это определило итоги саммита.