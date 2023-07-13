Букмекеры назвали главного фаворита „Ралли Эстония“
С 20 по 23 июля на дорогах Южной Эстонии пройдет восьмой этап чемпионата мира по авторалли. За неделю до старта букмекеры предрекают уверенную победу на „Ралли Эстония“ действующему чемпиону мира и лидеру текущего сезона, финскому гонщику Калле Рованперя, который выигрывал эти соревнования предыдущие два года подряд, пишет Rus.err.ee.
Второе место, согласно котировкам Betsafe, займет еще один финн Эсапекка Лаппи. А вот эстонский гонщик Отт Тянак на домашнем этапе может рассчитывать на третью строчку, полагают специалисты по ставкам.
„Ралли Эстония“ - крупнейшее автоспортивное событие в странах Балтии. В календарь чемпионата мира оно впервые вошло в 2020 году.
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