ГАЛЕРЕЯ | Парковку Т1 заполонили необычные автомобили
12 июля в центре Т1 прошла автомобильная выставка Cars & Coffee, собравшая более 130 необычных и привлекательных машин. На втором этаже парковочного дома Т1 можно было увидеть шоу-кары и хобби-автомобили, знакомые автолюбителям по раллийным фильмам и играм.
Организатор мероприятия Кристо Вебер рассказал, что среди наиболее известных моделей на мероприятии был представлен, например, Nissan Skyline R33 – настоящая легенда JDM, а также Mitsubishi Eclipse, являющийся точной копией машины главного героя фильма „Форсаж 1. Был представлен и один находящийся в работе проект Hot Rod, который прибыл на трейлере, поскольку еще не получил разрешения для эксплуатации на дорогах.
Со своей деятельностью посетителей ознакомили несколько автоклубов.
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