ГАЛЕРЕЯ | Парковку Т1 заполонили необычные автомобили

Организатор мероприятия Кристо Вебер рассказал, что среди наиболее известных моделей на мероприятии был представлен, например, Nissan Skyline R33 – настоящая легенда JDM, а также Mitsubishi Eclipse, являющийся точной копией машины главного героя фильма „Форсаж 1. Был представлен и один находящийся в работе проект Hot Rod, который прибыл на трейлере, поскольку еще не получил разрешения для эксплуатации на дорогах.