Эстонский футболист „Пюника“: „Нарва“ не очень здорово играет в чемпионате, но недооценки соперника не будет

30-летний Никита Баранов перешел в „Пюник“ летом 2021 года. В составе ереванского клуба он выиграл чемпионат Армении уже в своем первом сезоне и серебряную медаль во втором сезоне. За два года провел 44 матча за ереванский клуб, забив два гола и отдав одну результативную передачу. В прошлом сезоне „Пюник“ дошел до группового этапе Лиги конференций, где занял третье место после братиславского „Слована“ и швейцарского „Базеля“, опередив литовский „Жальгирис“.

Прошедший сезон чемпионата Армении „Пюник“ завершил на втором месте, отстав от чемпиона „Урарту“ всего на 3 очка.

Уже сегодна „Пюнику“ предстоит сначала сыграть дома, а потом в Эстонии с нарвским „Трансом“, какие испытываете эмоции?

Как таковых эмоции относительно предстоящего матча я не испытываю, наша задача одержать победу в даухматчевом противостоянии и дойти до групповой стадии.

Приходилось ли раньше играть в еврокубках против эстонских команд?

Не знаю, к сожалению или к счастью, но нет, не приходилось.

Приедут ли знакомые в Раквере на матч против „Транса“?

На игру скорее всего приедет моя семья, которая захочет меня поддержать. Для меня это отличная возможность увидеться с родными, так как дома я бываю не часто.

Что в клубе говорят о „Трансе“? Обрадовались такой жеребьевке?

В клубе к жеребьевке отнеслись спокойно. Несмотря на то, что нарвский „Транс“ сейчас занимает 8-е место в чемпионате Эстонии и проиграл в трех последних матчах чемпионата, у нас недооценки соперника точно не будет. Наша задача дойти до группового этапа.

Тренер „Пюника“ обращался к вам за информацией о сопернике?

У нас хороший тренерский штаб, поэтому ко мне с вопросами о предстоящем сопернике они не обращались.

То, что в Армении чемпионат еще не начался, а в Эстонии уже середина сезона, это будет преимуществом эстонской команды?