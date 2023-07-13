Эстонский футболист „Пюника“: „Нарва“ не очень здорово играет в чемпионате, но недооценки соперника не будет
Сегодня нарвскому „Трансу“ предстоит на выезде сразиться в Лиге Конференций с серьезнейшим соперником - ереванским „Пюником“, за который выступает центральный защитник сборной Эстонии Никита Баранов. Корреспондент RusDelfi связался с Никитой, который поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи.
30-летний Никита Баранов перешел в „Пюник“ летом 2021 года. В составе ереванского клуба он выиграл чемпионат Армении уже в своем первом сезоне и серебряную медаль во втором сезоне. За два года провел 44 матча за ереванский клуб, забив два гола и отдав одну результативную передачу. В прошлом сезоне „Пюник“ дошел до группового этапе Лиги конференций, где занял третье место после братиславского „Слована“ и швейцарского „Базеля“, опередив литовский „Жальгирис“.
Прошедший сезон чемпионата Армении „Пюник“ завершил на втором месте, отстав от чемпиона „Урарту“ всего на 3 очка.
Уже сегодна „Пюнику“ предстоит сначала сыграть дома, а потом в Эстонии с нарвским „Трансом“, какие испытываете эмоции?
Как таковых эмоции относительно предстоящего матча я не испытываю, наша задача одержать победу в даухматчевом противостоянии и дойти до групповой стадии.
Приходилось ли раньше играть в еврокубках против эстонских команд?
Не знаю, к сожалению или к счастью, но нет, не приходилось.
Приедут ли знакомые в Раквере на матч против „Транса“?
На игру скорее всего приедет моя семья, которая захочет меня поддержать. Для меня это отличная возможность увидеться с родными, так как дома я бываю не часто.
Что в клубе говорят о „Трансе“? Обрадовались такой жеребьевке?
В клубе к жеребьевке отнеслись спокойно. Несмотря на то, что нарвский „Транс“ сейчас занимает 8-е место в чемпионате Эстонии и проиграл в трех последних матчах чемпионата, у нас недооценки соперника точно не будет. Наша задача дойти до группового этапа.
Тренер „Пюника“ обращался к вам за информацией о сопернике?
У нас хороший тренерский штаб, поэтому ко мне с вопросами о предстоящем сопернике они не обращались.
То, что в Армении чемпионат еще не начался, а в Эстонии уже середина сезона, это будет преимуществом эстонской команды?
У нас был небольшой отпуск, а потом мы провели тренировочные сборы в Грузии, где в рамках 9-дневного сбора провели 3 товарищеских матча с сильными командами и игроки постепенно набирали форму. Я не думаю, что у „Транса“ будет преимущество из-за национального чемпионата, который в самом разгаре.
Смотрю на турнирную таблицу чемпионата Армении, „Пюник“ меньше всех пропустил, больше всех забил, два лучших бомбардира турнира - тоже из вашей команды. Однако чемпионом стала команда „Урарту“. В чем причины?
В первой половине сезона мы потеряли много очков, потом мы смогли поправить свое положение в турнирной таблице и одержали 13 побед подряд, но этого нам, к сожалению, не хватило.
В прошлом году ваша команда отлично смотрелась в матчах со „Слованом“ и „Жальгирисом“ в групповом раунде Лиги конференций. Правильно ли я понимаю, что руководство ставит цели выступить не хуже, чем в прошлом году?
В прошлом году наша команда дошла до третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, где мы проиграли „Црвене звезде“ и отправились в плей-офф отборочного раунда Лиги Европы, а там мы в упорной борьбе проиграли „Шерифу“ в серии послематчевых пенальти и отправились в групповой этап Лиги конференций. В нынешнем сезоне мы хотим снова пробитья в групповой этап еврокубков, и вернуть себе чемпионский титул.
В Нарве играет Александр Кулинич, в свое время вы выступали с ним в молодёжной сборной, общаетесь ли сейчас, обсуждали противостояние или может подкалывали как то друг друга?
Да мы играли в молодежной сборной Эстонии, но сейчас не общаемся. Но мы увидимся перед игрой и обязательно пообщаемся.
Сейчас „Флору“ тренирует Сергей Терехов. Доводилось ли вам пересекаться с ним на поле, когда он играл за „Нымме Калью“, и есть ли представление, что за футбол он ставит нарвскому клубу?
Мне против него играть не доводилось, но мы проведем анализ соперника, и тогда уже станет понятно, в какой футбол играет нарвский „Транс“ под руководством Терехова.
Удивились тому, что „Транс“ обыграл в финале Кубка „Флору“?
Честно? Немного удивился, так как „Флора“ - один из лидеров чемпионата и играла на домашнем стадионе. На кону были большие деньги и еврокубки. „Трансу“ эта победа была намного нужнее, игроки были очень мотивированы и заряжены, что они и продемонстрировали на футбольном поле.
Вообще успеваете ли следить за эстонским чемпионатом?
По возможности стараюсь следить, но в основном слежу за лидерами турнира.
В прошлый раз мы говорили, когда вы не были уверены, останетесь ли в Армении. Однако все сложилось. Были ли иные варианты продолжения карьеры и как вас уговорили остаться?
„Пюник“ предложил мне новый контракт на улучшенных условиях, но мной интересовался и другой клуб из Армении. Также был интерес из Эстонии, Грузии и Кипра. Мне хочется каждый год бороться за чемпионство и играть в еврокубках, а подходящий для этого клуб найти тяжело. Я решил ничего не менять. На данный момент для моей семьи была важнее стабильность и знакомая среда.
Сразу несколько бывших и настоящих игроков сборной вернулись в Эстонию этим летом. Удивлены?
Каждый год кто-то из футболистов возвращается, это вполне нормальный процесс.
Если сравнивать чемпионат Эстонии и Армении, в чем сходство этих турниров и в чем главное различие? Ну кроме того, что в Эстонии сезон по системе весна-осень, а в Армении наоборот?
Как мне кажется в Армении намного качественнее легионеры и задействовано гораздо больше денег, а следовательно и амбиции у игроков и клубов намного выше. Если говорить об инфрастуктуре, то тут она на мой взгляд такая же.
Вы сыграли несколько товарищеских матчей в Грузии. Как вам кажется, по сравнению с прошлым сезоном „Пюник“ прибавил?
Я считаю, что мы точно не стали слабее, конечно сейчас игроки постепенно набирают форму, а как будет дальше покажет время и результаты наших матчей. Сейчас давать какую либо оценку команде рано.
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