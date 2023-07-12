Байден выступил на саммите в Вильнюсе: „Жители стран Балтии стали символом будущего Европы“

Как писали журналисты, накануне вечером Байден пропустил обед с лидерами стран НАТО, чтобы подготовится к речи, которую Белый дом описывал как „значительное выступление“.



По словам Байдена, Путин „думал, что наше единство пошатнется при первом же испытании“.



„Он считал, что демократические лидеры окажутся слабыми. Но он думал неправильно“, — заключил Байден.



По словам президента США, Путин надеется победить Украину, затягивая войну, но он ошибается. „Украина остается свободной“, — сказал Байден.



Глава Белого дома также вспомнил о событиях января 1991 года в Литве, когда жители этой страны противостояли советским войскам, пытавшимся бороться против литовской независимости.



Как сказал Байден, жители стран Балтии — Литвы, Латвии и Эстонии — стали символом будущего Европы.