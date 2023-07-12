Из Нарвы до Нарва-Йыэсуу и обратно можно вновь без форс-мажора доехать на велосипеде: починили станции обслуживания на велодорожке(1)
Соня и Дима примерно раз в пару недель летом катаются на велосипедах из Нарвы в Нарва-Йыэсуу и обратно. Они радовались, когда несколько лет назад появилась удобная велодорожка. На прошлой неделе в Сонином велосипеде по дороге домой что-то застучало. Все обошлось в итоге и без ремонта. Но молодые люди остановились на всякий случай у станции обслуживания велосипедов и выяснилось, что насос сломан, а шестигранников нет.
В городской управе Нарвы рассказали, что специалисты в курсе ситуации: еще 8 июня было обнаружено, что обе станции на участке Нарва – Нарва-Йыэсуу сломаны. По словам Наталии Орава, главного специалиста службы проектов департамента развития и экономики Нарвы, содержать станции обслуживания в порядке и при необходимости осуществлять их ремонт – это обязанность города. По данным Департамента городского хозяйства ниппели в насосах были заменены 27 июня, насосы для станций обслуживания велосипедов – вчера, 11 июля. Также сотрудники горуправы дополнили набор гаечных ключей.
В этом году ремонт станций обслуживания обошелся городу примерно в 660 евро.
Наталия Орава отметила, что на велодорожке, созданной в 2021 году в рамках проекта „Строительство сети пешеходно-велосипедных дорожек Нарвского городского региона, II этап“, стоит четыре станции по обслуживанию и ремонту велосипедов: две из них установлены на участке по направлению Нарва – Таллинн и две – Нарва – Нарва-Йыэсуу. Вне проекта такой пункт обслуживания установлен также в зоне отдыха Akkeküla. Они оборудованы насосами, наборами гаечных ключей и шестигранников, крестовой отверткой, а также держателем для велосипеда, чтобы самостоятельно делать ремонт.
На вопрос, как часто случаются акты вандализма, Наталия ответила, что, на ее взгляд, люди бережнее стали обращаться с городским имуществом, которое помогает нарвитянам в повседневной жизни. „И даже видеокамеры не помогут, если человек хочет испортить или сломать ту или иную вещь“, – добавила Орава.
„Если Вы видите, что на ваших глазах что-то ломают, остановите этих людей, если это не угрожает вашей безопасности, или позвоните в полицию по телефону 112“, – прокомментировали в горуправе вопрос, связанный с тем, как защищают станции на велодорожке.
Кстати, в помощь велосипедистам, жителям и гостям города была создана интерактивная карта велосипедных дорожек Нарвского района. Карта доступна по этой ссылке, а таблички с QR кодами карты расположены на велодорожках.
В Нарве продолжат строить велодорожки
По словам главного специалиста службы проектов департамента развития и экономики Нарвы, невооруженным глазом видно, что горожане ведут активный образ жизни – много ездят на велосипедах, часто ходят пешком, поэтому город старается создать качественную инфраструктуру, которая будет и дальше мотивировать людей вести здоровый образ жизни.
„В связи с этим, тема развития пешеходно-велосипедных дорожек не закрыта, – говорит Наталия Орава. – В прошлом году в рамках проекта „Речные променады 3“ были построены пешеходно-велосипедные дорожки в зоне отдыха Йоаорг, а этим летом заканчивается строительство отрезка пешеходно-велосипедной дорожки, чтобы можно было совершить прогулку от улицы Раудсилла, спускаясь вниз к деревянной дорожке, а затем двигаясь пешком или на велосипеде по острову и променаду до речного порта, любуясь уникальными видами крепостей“.
Также в настоящий момент идет проектирование пешеходно-велосипедной дорожки, которая будет проходить от улицы Сеппа через парк EV100 к новому скейт-парку. В дальнейшем горуправа планирует подать ходатайство в фонд для получения финансирования на строительство этой дорожки.
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