Из Нарвы до Нарва-Йыэсуу и обратно можно вновь без форс-мажора доехать на велосипеде: починили станции обслуживания на велодорожке

В городской управе Нарвы рассказали, что специалисты в курсе ситуации: еще 8 июня было обнаружено, что обе станции на участке Нарва – Нарва-Йыэсуу сломаны. По словам Наталии Орава, главного специалиста службы проектов департамента развития и экономики Нарвы, содержать станции обслуживания в порядке и при необходимости осуществлять их ремонт – это обязанность города. По данным Департамента городского хозяйства ниппели в насосах были заменены 27 июня, насосы для станций обслуживания велосипедов – вчера, 11 июля. Также сотрудники горуправы дополнили набор гаечных ключей.

В этом году ремонт станций обслуживания обошелся городу примерно в 660 евро.

Наталия Орава отметила, что на велодорожке, созданной в 2021 году в рамках проекта „Строительство сети пешеходно-велосипедных дорожек Нарвского городского региона, II этап“, стоит четыре станции по обслуживанию и ремонту велосипедов: две из них установлены на участке по направлению Нарва – Таллинн и две – Нарва – Нарва-Йыэсуу. Вне проекта такой пункт обслуживания установлен также в зоне отдыха Akkeküla. Они оборудованы насосами, наборами гаечных ключей и шестигранников, крестовой отверткой, а также держателем для велосипеда, чтобы самостоятельно делать ремонт.

На вопрос, как часто случаются акты вандализма, Наталия ответила, что, на ее взгляд, люди бережнее стали обращаться с городским имуществом, которое помогает нарвитянам в повседневной жизни. „И даже видеокамеры не помогут, если человек хочет испортить или сломать ту или иную вещь“, – добавила Орава.

„Если Вы видите, что на ваших глазах что-то ломают, остановите этих людей, если это не угрожает вашей безопасности, или позвоните в полицию по телефону 112“, – прокомментировали в горуправе вопрос, связанный с тем, как защищают станции на велодорожке.

Кстати, в помощь велосипедистам, жителям и гостям города была создана интерактивная карта велосипедных дорожек Нарвского района. Карта доступна по этой ссылке, а таблички с QR кодами карты расположены на велодорожках.