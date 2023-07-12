За рубежом
12.07.2023, 17:54

Сегодня впервые действующий президент США посетит Финляндию не для встречи с российским коллегой

 
Джо Байден
Джо Байден
ФОТО: Steve Taylor | globallookpress

Сегодня вечером Президент США Джо Байден прилетит в Финляндию прямо из Вильнюса (Литва) после саммита НАТО, передает YLE.

Согласно официальной программе, самолет президента Air Force One приземлится в аэропорте Хельсинки-Вантаа примерно в 22:15.

В четверг в финской столице состоится саммит Северных стран и США. Саммит пройдет в Президентском дворце.

Байден также проведет двустороннюю встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

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