„Россия использует их постоянно на нашей территории“. Зеленский назвал поставку Украине кассетных боеприпасов вопросом „справедливости“(3)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кассетные боеприпасы, о поставке которых Киеву объявил Вашингтон, будут использоваться только по военным целям на оккупированных частях страны. Об этом он сказал на пресс-конференции в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО, передает „Медуза“.
„Я хочу, чтобы мы на это посмотрели как на справедливость. Россия постоянно использует кассетные снаряды на нашей территории, убивает наших людей“, — приводит слова Зеленского „РБК-Украина“.
Он добавил, что кассетные боеприпасы, поставляемые США, будут использоваться „сугубо по военным целям, сугубо на временно оккупированных территориях Украины“.
„Это абсолютно контролируемо и нигде больше использоваться не будет. Должна быть справедливость. Смотрите, в этом нет справедливости, что агрессор оккупировал нас и девять лет оккупирует части наших территорий и убивает наших людей“, — сказал Зеленский (цитата по „Интерфакс-Украина“).
Во время пресс-конференции Зеленский также заявил, что Украина понимает, что не может стать членом НАТО до тех пор, пока на ее территории продолжается война с Россией. Он отметил, что „некоторые действительно боятся говорит о нашем членстве сейчас, никто не хочет мировой войны“.
„Это понятно и логично… Украина понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война. Мы со многими сегодня встречались, Украина будет членом НАТО, когда действительно соответствующие будут условия. Я понимаю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле“, — заявил украинский лидер.
Гарантии безопасности для Украины, которые в рамках саммита НАТО могут согласовать страны „Большой семерки“, Зеленский назвал „конкретным успехом“.
„Это может стать первым юридическим документом, который символизирует, что у нас есть такой зонтик гарантий безопасности. А потом уже Украина будет иметь документы с каждым из государств-гарантом безопасности. И там будут все те вещи, которые имеем, или которых нам не хватает. Эти вещи будут на двустороннем уровне. Этот документ дает возможность приобщиться другим партнерам, кроме стран „семерки“», — сказал он.
В начале июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. В него войдут в том числе кассетные боеприпасы.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия „воздерживалась и воздерживается“ от применения кассетных боеприпасов во время войны в Украине, так как понимает, „какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения“. В случае поставки таких снарядов Украине российские войска будут применять их против ВСУ, добавил Шойгу.
Правозащитники неоднократно сообщали, что и российская, и украинская сторона применяли кассетные боеприпасы, что привело к жертвам среди мирного населения.
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