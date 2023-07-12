„Россия использует их постоянно на нашей территории“. Зеленский назвал поставку Украине кассетных боеприпасов вопросом „справедливости“

„Я хочу, чтобы мы на это посмотрели как на справедливость. Россия постоянно использует кассетные снаряды на нашей территории, убивает наших людей“, — приводит слова Зеленского „РБК-Украина“.

Он добавил, что кассетные боеприпасы, поставляемые США, будут использоваться „сугубо по военным целям, сугубо на временно оккупированных территориях Украины“.

„Это абсолютно контролируемо и нигде больше использоваться не будет. Должна быть справедливость. Смотрите, в этом нет справедливости, что агрессор оккупировал нас и девять лет оккупирует части наших территорий и убивает наших людей“, — сказал Зеленский (цитата по „Интерфакс-Украина“).

Во время пресс-конференции Зеленский также заявил, что Украина понимает, что не может стать членом НАТО до тех пор, пока на ее территории продолжается война с Россией. Он отметил, что „некоторые действительно боятся говорит о нашем членстве сейчас, никто не хочет мировой войны“.

„Это понятно и логично… Украина понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война. Мы со многими сегодня встречались, Украина будет членом НАТО, когда действительно соответствующие будут условия. Я понимаю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле“, — заявил украинский лидер.

Гарантии безопасности для Украины, которые в рамках саммита НАТО могут согласовать страны „Большой семерки“, Зеленский назвал „конкретным успехом“.

„Это может стать первым юридическим документом, который символизирует, что у нас есть такой зонтик гарантий безопасности. А потом уже Украина будет иметь документы с каждым из государств-гарантом безопасности. И там будут все те вещи, которые имеем, или которых нам не хватает. Эти вещи будут на двустороннем уровне. Этот документ дает возможность приобщиться другим партнерам, кроме стран „семерки“», — сказал он.

В начале июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. В него войдут в том числе кассетные боеприпасы.