Премьер Эстонии заявила, что сроки вступления Украины в НАТО „невозможно назвать“ из-за войны

„Я понимаю разочарование президента Зеленского, потому что он хочет жить в мире, как и мы живем в мире, кто находится в НАТО. Но это то, что мы можем предложить на данный момент“, — сказала она.

Каллас подчеркнула, что назвать конкретные сроки вступления Украины в НАТО невозможно, поскольку этот вопрос связан со сроками окончания войны.

„Никто не хочет вступать непосредственно в войну, никто не хочет распространять гарантии по пятой статье [о коллективной обороне], пока идет война.

Вот почему это связано с окончанием войны и не может быть зафиксировано в письменном виде, потому что тогда также придется определить, как и когда закончится война, а мы этого не знаем“, — добавила она.

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