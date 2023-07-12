Бой десятилетия: легенда бокса подерется со страшным нокаутером из UFC. Фьюри и Нганну договорились
Звезда бокса, чемпион по версии WBC в супертяжелом весе, Тайсон Фьюри проведет бой в ринге с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Каждый из соперников прямо сейчас — на вершине своего спорта. Фьюри — точно самый звездный тяжеловес, а то и вообще боксер на данный момент. А Нганну только недавно считался сильнейшим тяжем в смешанных единоборствах (пожалуй, сейчас это звание перешло к Джону Джонсу). Бой Фьюри — Нганну пройдет по правилам бокса, и это событие станет крупнейшим событием последних пяти лет в боевом спорте.
Последний и чуть ли не единственный раз мы видели кроссовер подобного уровня в августе 2017 года. Тогда в ринге подрались экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший и действующий на тот момент обладатель двух поясов UFC Конор Макгрегор. Победа досталась американцу (технический нокаут в 10 раунде), а организаторы поединка объявили, что им удалось продать 4,3 миллиона платных трансляций. Лишь в одном случае в истории бокса бой делал больший показатель: в 2015 году тот же Мейвезер на пару с Мэнни Пакьяо продал 4,4 миллиона трансляций, пишет Sport24.
Рекорд по продажам платных трансляций в ММА принадлежит событию UFC 229. Тогда в главном бою турнира подрались Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Позже лига объявила, что ей удалось продать 2,4 миллиона платных трансляций. В данный момент есть все основания полагать, что бой Фьюри — Нганну может приблизиться ко всем этим событиями по своему масштабу.
Тайсон Фьюри — величайший супертяжеловес своего времени. Британцу не было и 30, когда он побил Владимира Кличко и завладел тремя основными титулами из четырех (WBA, WBO и IBF). Это случилось в 2015 году. Затем в жизни Фьюри началась длительная черная полоса: на протяжении нескольких лет боксер набирал вес, борясь с депрессией и разного рода пагубными зависимостями. В 2018 году Тайсон вернулся, а уже к 2020-му снова поднялся на вершину. После камбека Фьюри провел девять боев (в восьми выиграл и один свел вничью), разнес в трехматчевом противостоянии Деонтея Уайлдера и укрепился в статусе чемпиона по линии WBC.
Последнее время Фьюри пытался договориться о поединке с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком. Но команды не смогли прийти к условиям, которые бы устроили всех, и бой пришлось отложить на неопределенный срок. А накануне стало известно, что Усик проведет защиту против Даниэля Дюбуа.
Ближайший соперник Фьюри Фрэнсис Нганну — одна из крупнейших звезд ММА. Камерунец за несколько лет стал самым устрашающим нокаутером UFC. В лучшей лиге мира у Нганну 14 поединков и 12 побед. Примечательно, что на счету у Фрэнсиса 10 нокаутов — и часто это были именно одноударные нокауты. Весной 2021 года камерунец стал чемпионом, отправив в нокаут Стипе Миочича. А в начале 2022-го Нганну забрал победу решением у Сирила Гана.
После единственной для себя защиты титула UFC Нганну долгое время пытался договориться с лигой о новом контракте, но ему так и не удалось сделать этого. Еще задолго до ухода из организации Фрэнсис говорил о желании подраться с кем-то из звезд бокса — вроде Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа или Деонтея Уайлдера. Также камерунец, по его словам, пытался добиться более уважительного отношения к себе. Позиция UFC по этому вопросу была иной: лига попыталась обставить все так, будто Нганну были предложены космические условия по новому договору, но он оказался слишком жадным.
На протяжении долгого времени Нганну сидел без контракта с какой-либо из лиг. Поединков со звездами бокса ему тоже не предлагали. В какой-то момент могло показаться, что Фрэнсис совершил ошибку, уйдя из UFC. Однако в прошедшем мае стало известно, что Нганну получил выгодный контракт с лигой PFL, в которой согласились удовлетворить его условия. А теперь становится известно, что Фрэнсис еще и получил бой с Фьюри. Другими словами, даже если Нганну провалит свой дебют в боксе (а именно такой исход его поединка с Фьюри считается самым вероятным в среде экспертов), у него наверняка будет хватать поводов считать себя победителем ситуации.
Бой Фьюри — Нганну пройдет в Саудовской Аравии 28 октября. Правила и четкий формат поединка пока не обозначены. По идее, соперники должны подраться по правилам бокса, однако обсуждались и некие гибридные правила.
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