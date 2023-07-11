Столтенберг: ПДЧ для вступления в НАТО Украине не потребуется

Страны-члены НАТО согласились отменить для Украины первый этап процесса вступления в альянс и не обязывать ее выполнять План действий по подготовке к членству (ПДЧ), сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

„Сегодня страны-члены согласились послать сильный, единый позитивный сигнал Украине о постоянной поддержке, но также и сигнал о ее пути к членству. Это включает пакет практической поддержки, который позволит достичь полной совместимости украинских и НАТОвских войск, создание совета Украина-НАТО, а также решение отменить план действий по членству, что значит, что вместо двух шагов для того, чтобы стать членом (НАТО), понадобится только один шаг“, — сказал Столтенберг на пресс-конференции „на полях“ саммита НАТО в Вильнюсе.

Столтенберг добавил, что „приглашение (в альянс) последует, когда все условия будут соблюдены“. Он добавил, что страны — члены альянса также предоставили Украине существенную военную поддержку, „потому что самая срочная задача сейчас — обеспечить победу Украины“. „Пока Украина не победит, никакое членство не будет обсуждаться“, — подчеркнул генсек. Так он ответил на просьбу прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что НАТО не готово пригласить страну в альянс.

При этом временные рамки для предоставления Украине соответствующего приглашения названы не были, уточняет DW. Кроме прочего, участники саммита заявили, что альянс поможет Киеву добиться прогресса в обеспечении военной совместимости со стандартами НАТО, а также в проведении дополнительных демократических реформ и реформ в сфере безопасности.

Би-би-си приводит тезисно выступление Столтенберга: