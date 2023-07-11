ФОТО | Президент Украины прибыл в Вильнюс

По неофициальным данным самолет с Зеленским прилетел из Жешува (Польша), где находится военная база НАТО.



Как пишет литовский „Дельфи“, Зеленский приехал в Польшу из Киева на поезде. Из Жешува самолет Boeing 737-86X (PLF109) вылетел в 13:45 ч. по местному времени (14:45 по эстонскому).