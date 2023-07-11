„Похоже, что нет готовности пригласить Украину в НАТО“. Зеленский раскритиковал страны альянса за позицию в отношении членства Украины

Вот что он написал в своем телеграм-канале:

„Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об „условиях“ даже для приглашения Украины.

Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор.

Неопределенность — это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите“.

Зеленский отметил, что Украина ценит союзников, общую безопасность, а также открытый разговор. „Украина будет представлена в Вильнюсе на саммите НАТО. Потому что это уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения“, — добавил украинский лидер.

11 июля, перед официальным открытием саммита НАТО, немецкий Der Spiegel опубликовал фрагмент итогового заявления альянса по Украине. Издание отметило, что текст не был согласован и речь идет о проекте документа.

„Текущая версия документа гласит, что будущее Украины — в НАТО, такое обещание было дано на саммите в Бухаресте еще в 2008 году. Однако никаких сроков вступления не приводится“, — сообщила газета.

Кроме того, в проекте заявления уточняется, что Украина может быть приглашена в НАТО, если все участники оборонного союза согласятся, что условия для этого были соблюдены.