Отборочный раунд ЛЧ:„Флора“ потерпела минимальное поражение от чемпиона Польши

В первой половине матча доминировали футболисты „Ракува“, но их атаки были не слишком острыми и футболистам „Флоры“ удалась выровнять игру и создать несколько моментов. На 37-й минуте Мартин Миллер нанес хороший удар, но его отразил вратарь хозяев Владан Ковачевич. Стен Рейнкорт сыграл на добивании , но вратарь хозяев справился и с этим ударом.

В начале второго тайма игра хозяеа стала более прямолинейной и это быстро принесло свои плоды. На 54-й минуте дальний удар вышедшего на замену Джона Йебоа был заблокирован защитником „Флоры“, но далее удар нанес украинский полузащитник Владислав Кочергин и мяч после рикошета залетел в ворота.

На протяжении всего второго тайма гости находились под тотальным прессингом, но счет остался прежним. Вот так действующий чемпион Эстонии проигрывает действующему чемпиону Польши с минимальным счетом 0:1 и сохраняет шансы на выход в следующий отборочный раунд ЛЧ.

Ответный поединок пройдет в следующий вторник на „А. Ле Кок Арене“ в Таллинне.

До матча:

„Ракув“ имеет долгую историю, клуб был основан в 1921 году, но выбраться из лидеры польского футбола смог относительно недавно. В 2009 году клуб был близок к банкротству, и ходили слухи, что на месте стадиона власти хотели построить торговый центр, но клуб и стадион выжили. С 2005-го по 2017-й „Ракув“ выступал в третьем по силе польском дивизионе. В 2017 году клуб выиграл вторую лигу Польши, в 2019 году - первую лигу, а в этом году впервые в своей истории клуба стал чемпионом в Высшей лиги чемпионата Польши.

В предыдущих двух сезонах они выиграли серебряные медали Экстракласа (так именуется высшая лига Польши). Кроме того, они выиграли два из трех последних Кубков Польши и два последних Суперкубка страны. С домашней ареной, вмещающей 5500 человек, это одна из так называемых малых команд в Экстракласе. В двух предыдущих сезонов еврокубков клуб выходил в плей-офф Лиги конференций. Сегодняшний матч с „Флорой“ станет первым в истории клуба поединком в Лиге чемпионов.