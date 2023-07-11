ВИДЕО | Ныряет и бегает по дну: смотрите, как эти птицы добывают себе еду

Оляпка не отличается яркой внешностью, тем не менее она крайне примечательная птица. Главной особенностью этой птицы является то, что это единственный представитель воробьиных, который добывает еду, ныряя под воду. Именно этот удивительный процесс заснят на этом видео этой весной у водопада Кейла.

Что особенно интересно, ныряя, оляпка раскрывают крылья так, чтобы течением их прижимало ко дну. Таким образом она, словно „ходит“ по дну. Часто насекомые прячутся в стеблях разных растений, которые она разламывает и достает лакомство. Оляпка может так „бегать“ под водой несколько десятков секунд и преодолевать за это время больше 10 метров. Это весьма редкая птица в Эстонии (во время гнездования 1-10 пар), у нас ее можно встретить чаще всего зимой (100-300 особей).