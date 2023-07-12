Автоэксперт дает совет: как избежать хлопотного ремонта?

Несмотря на то, что сейчас на улице жаркое лето, Пилдре обращает внимание на несколько аспектов, связанных именно с нашим зимним климатом. Зимой достаточно частая проблема – это невозможность завести машину. Чтобы избежать этой неприятности, Пилдре рекомендует заряжать аккумулятор перед наступлением зимы. Особенно это касается тех автомобилей, которые ездят редко или на небольшие расстояния в городских условиях.

Распространенной проблемой являются также изношенные дворники и поврежденные лобовые стекла. „В этом случае помогает воск для стекла“, — советует эксперт. Покрытие лобового стекла таким воском дает несколько преимуществ. Прежде всего, ветровое стекло изнашивается не так быстро, да и срок службы дворников тоже увеличивается. Стекло после этого легче мыть, с него также легче счищать лед, нет необходимости использовать дворники при езде во время дождя, так как вода стекает со стекла сама за счет водоотталкивающей поверхности.

Также по возможности стоит держать машину в тенистом, сухом месте – причем в любое время года. Летом прямые солнечные лучи обесцвечивают лакокрасочное покрытие автомобиля. А зимой на улицах много соли и талой воды, которые вместе создают хорошие условия для появления ржавчины.

„ Автомобиль следует мыть в автомойке, после чего нанести воск“, — советует Пилдре. Основываясь на своем опыте, он говорит, что люди, как правило, не знают, что регулярная и правильная мойка автомобиля дольше сохраняет кузов автомобиля от ржавчины.

Есть несколько простых приемов по уходу за кузовом автомобиля, которые помогут сохранить внешний вид вашего авто свежим. Например, людей часто беспокоит поблекшая краска, причиной которой является самостоятельная мойка автомобиля. Это указывает на то, что в воде для мытья было много песка.

По словам руководителя послепродажного обслуживания центра автосервиса Amserv Peetri Рагнара Пилдре, в действительности ответы на большинство возникающих вопросов можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля, но этого, скорее, не делается.

Часто обращаются в автосервис и по причине того, что горит сигнальный огонь датчика давления в шинах. Руководитель послепродажного обслуживания объясняет, что зимой, когда наступает холодная погода и происходит резкое падение температуры, давление в шинах также падает и система контроля сигнализирует о низком давлении. В таком случае достаточно проверить и откорректировать давление в шинах, чтобы сигнальная лампа погасла. Правильное давление в шинах обычно указывается на инфотабличке на кузове автомобиле.

Специалист по техническому обслуживанию автомобилей рекомендует одновременно с заменой шин производить регулировку мостов автомобиля. Это обеспечивает равномерный износ шин и продлевает срок их службы. Также, если в ходовой части автомобиля закрался какой-то дефект – например, изношенная втулка или шаровая – то это, скорее всего, будет обнаружено при регулировке и осмотре моста.

Распространенные заблуждения

По общепринятому мнению, перед началом движения двигатель автомобиля необходимо прогреть и дать ему поработать несколько минут на холостом ходу. Пилдре утверждает, что в этом нет необходимости. Двигатель быстрее всего прогревается во время движения. Но при этом стоит избегать сильных ускорений при движении с холодным двигателем.

Существует также распространенный миф о том, что, если использовать педаль тормоза более осторожно, то тормозные колодки и диски прослужат дольше. Пилдре отмечает, что время от времени вам все же нужно тормозить сильно, иначе тормозные колодки и суппорты могут начать подклинивать, а тормозные диски ржаветь. При этом диски могут иметь достаточную толщину, но, если их контактная поверхность заржавеет, то эффективного торможения при контакте с тормозной колодкой не произойдет. В этом случае при торможении слышны шипящие и свистящие звуки, и необходимо обратиться в автосервис. Если ситуация станет еще хуже, то может потребоваться замена тормозных суппортов и дисков.

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