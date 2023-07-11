Наша проблема в том, что мы не убиваем своих правителей, когда это надо делать: Шульман вспоминает о том, как поддерживала Путина в начале правления

Вы поддерживали Путина в начале его „царствия“?

Я не могу вспомнить. Понимаю, сейчас это выглядит как подавление травматических воспоминаний, но я не помню, голосовала ли я на выборах 2000 года. Я совершенно точно помню, что голосовала в 1999 году за СПС (Союз правых сил), которые поддерживали Путина.

А как представитель молодой прослойки, как вы к нему относились?

Моя внутренняя логика была следующей: я желала ему победы над Лужковско-Примаковским кругом, которые были консерваторы, региональные воры и вообще, дремучие и неприятные люди.

И на фоне немалого КГБшника Примакова молодой КГБшник Путин выглядел хорошо?

Тогда это не выглядело таким образом. Его КГБшное происхождение тогда не казалось важным, по сравнению с его анамнезом работы на Собчака и для меня лично - тем фактом, что он был преемником, выбранным семьей. Ельцин Борис Николаевич решил, что это надо, значит мы ему доверяем и здесь соглашаемся с ним. Наверное, им там виднее.

Если бы Владимир Владимирович наш дорогой ушел с поста после первых своих двух сроков и нынешний телеграмм-трибун Медведев пошел на второй срок, у нас была бы абсолютно другая история и мы бы с вами рассуждали в абсолютно других терминах. Вообще когда смотришь на российскую историю, начитает казаться, что главная проблема в нашей русской политической культуре в том, что мы не убиваем своих правителей тогда, когда это надо делать.

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