Мнение
11.07.2023, 13:50

МНЕНИЕ | Дюжина ножей в спину Путина

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Сергей Ковальченко
журналист
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин
ФОТО: HANDOUT | AFP/ Scanpix

Z-патриоты были оскорблены поступком турецкого лидера и „предательство“ здесь было самым легким словом. Российские соцсети писали, что это не должно остаться без наказания, призывали бойкотировать турецкие курорты. Многие насмехались над Владимиром Путиным. Говорили, что он в очередной раз отодвинул свои „красные линии“ и туркам опять за это ничего не будет, отмечает журналист Сергей Ковальченко.

Пять командиров полка „Азов“ вернулись из Турции на родину 8 июля. Военных торжественно встретил президент Украины Владимир Зеленский и провел с ними памятные мероприятия во Львове. Кремль отреагировал на это словами о нарушении договоренностей со стороны Анкары и Киева. Когда в сентябре 2022 года азовцев обменяли на кума Путина – Виктора Медведчука, говорили о том, что условием их освобождения было не возвращение на Родину до окончания боевых действий. Одновременно становится известно и о тайной встрече мятежного Евгения Пригожина с Владимиром Путиным. Все это свидетельствует о том, что российский лидер слабеет, а предательство в его отношении становится чем-то обыденным.

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган сделал подарок своему коллеге Зеленскому накануне саммита НАТО в Вильнюсе. Конечно, пять командиров „Азова“ врядли смогут изменить ход войны, да и согласно Венской конвенции, бывшие пленные не имеют права воевать, хотя, кто же эту конвенцию соблюдает в полной мере? Важен сам факт возвращения на родину, героев обороны Мариуполя. Символизм в политике имеет огромное значение и если для украинского общества – это было возвращение героев, то в России это восприняли, как очередной „нож в спину“ от Эрдогана.

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