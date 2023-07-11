МНЕНИЕ | Дюжина ножей в спину Путина(1)
Z-патриоты были оскорблены поступком турецкого лидера и „предательство“ здесь было самым легким словом. Российские соцсети писали, что это не должно остаться без наказания, призывали бойкотировать турецкие курорты. Многие насмехались над Владимиром Путиным. Говорили, что он в очередной раз отодвинул свои „красные линии“ и туркам опять за это ничего не будет, отмечает журналист Сергей Ковальченко.
Пять командиров полка „Азов“ вернулись из Турции на родину 8 июля. Военных торжественно встретил президент Украины Владимир Зеленский и провел с ними памятные мероприятия во Львове. Кремль отреагировал на это словами о нарушении договоренностей со стороны Анкары и Киева. Когда в сентябре 2022 года азовцев обменяли на кума Путина – Виктора Медведчука, говорили о том, что условием их освобождения было не возвращение на Родину до окончания боевых действий. Одновременно становится известно и о тайной встрече мятежного Евгения Пригожина с Владимиром Путиным. Все это свидетельствует о том, что российский лидер слабеет, а предательство в его отношении становится чем-то обыденным.