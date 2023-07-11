МНЕНИЕ | Больше, чем Украина: в Вильнюсе НАТО определит свое будущее

Но, конечно, главный вопрос - будущее отношений с Украиной. Известно, что более двадцати государств-членов НАТО выступают за то, чтобы в той или иной форме пригласить ее вступить в альянс в ближайшее время . Громче всего к этому призывают Польша и страны Балтии, особенно Литва. Активно и публично против - Венгрия. Несколько менее активно - Германия.

Турция пока не дала согласие на вступление в альянс Швеции. Месяцы переговоров не привели союзников к решению по кандидатуре нового генерального секретаря альянса. Пришлось во второй раз продлевать мандат нынешнему генсеку Йенсу Столтенбергу .

Во вторник, 11 июля, в Вильнюсе начинается очередной саммит НАТО . Эта встреча в верхах, вероятно, станет самой трудной за тридцать с лишним лет, прошедших со времени окончания холодной войны и распада Советского Союза. Пожалуй, никогда разногласия членов НАТО не были такими острыми - ни перед приемом первых трех стран Центральной Европы - Польши, Венгрии и Чехии - в 1997 году, ни перед вступлением стран Балтии в 2004-м, ни во время дискуссий по поводу операции в Ливии в 2011-м.

Предложение Соединенных Штатов начать прием двух стран в альянс заблокировали тогда Германия и Франция - „чтобы не раздражать России“. Вместо этого Киеву и Тбилиси расплывчато пообещали: „Вы обязательно вступите - в будущем“. Но сроков не назвали. Путин сделал свои выводы. Он не прощает слабость. Спустя четыре месяца российские войска вошли в Абхазию и Южную Осетию. В 2014-м - в Крым и Донбасс. В 2022-м Кремль начал масштабную войну, которая продолжается до сих пор.

Бухарест, апрель 2008 года. Здание румынского парламента. Постоянный представитель России при Североатлантическом альянсе Дмитрий Рогозин выходит из зала, где проходило заседание совета НАТО - Россия . На мой вопрос „Что там происходит?“ он отвечает: „Все отлично!“. Лицо постпреда сияет - его босс Владимир Путин только что услышал от лидеров альянса, которые собрались в столице Румынии на саммит, что Украина и Грузия не получат ПДЧ - плана действий по подготовке к членству в НАТО .

Но основной, хотя и не такой публичный, противник ускоренного вступления Киева в альянс - администрация Соединенных Штатов. Джозеф Байден идет на вторые президентские выборы в следующем году на фоне растущих в США изоляционистских настроений. „Байден, не втягивай Америку в войну! Нам не нужны новый Ирак или Афганистан!“ - один из самых популярных лозунгов как для республиканцев-сторонников Дональда Трампа, так и для расширяющего свое влияние левого крыла Демократической партии.

Ничто не указывает на то, что Байден готов отправить хоть одного американского солдата воевать в Украину. И в Конгрессе пока сохраняется двухпартийный консенсус по вопросу максимальной поддержки Киева. Однако по мере приближения выборов эмоции избирателей становятся все более важным фактором. Позиция Вашингтона ясна - никакой поспешности. А неписанное правило принятия решений в НАТО таково: „Америка далеко не всегда получает то, что хочет. Но если она чего-то не захочет, то этого точно не будет“. В этих условиях шансы Украины добиться в Вильнюсе приглашения в альянс близки к нулю.

Президент Владимир Зеленский настаивает на четких гарантиях безопасности Украине - как минимум со стороны одной из трех ядерных держав-членов НАТО (понимай - США). Для Байдена выдать такие гарантии - предвыборный „самострел“, даже хуже прямой поддержки вступления Украины в альянс. „Президент толкает нас к ядерной войне с Россией!“ - такого лозунга в подарок своим оппонентам Байден не даст.

Крым и НАТО

Каким может быть выход? В последние недели самой распространенной среди наблюдателей стала вот какая версия: союзники обещают пригласить Украину в НАТО на первом же саммите после того, как будет достигнуто прекращение огня с Россией и начнутся хоть какие-то переговоры. Косвенно на такую возможность намекнул в недавнем интервью DW и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.