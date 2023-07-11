DELFI В ВИЛЬНЮСЕ | Цахкна: и союзникам, и украинцам, и Путину надо дать понять, что сегодня начался путь Украины в НАТО

Однако самым важным Цахна считает согласование конкретной формулировки относительно вступления Украины в НАТО. По словам министра, согласование текста будет идти до последнего момента, но пока движение идет в правильном направлении.

„Переговоры очень жесткие. [...] Договоренности не будет, прежде чем, не будет достигнута договоренность по всем вопросам. Это прописная истина политических переговоров, и поскольку сторон очень много, то пока я эти переговоры комментировать не хотел бы. Наша цель не создать ажиотаж, а получить реальный результат от этого саммита. Чтобы и союзники, и украинцы, и Путин одинаково поняли, что сегодня начался путь Украины в НАТО“, — сказал Цахкна Delfi.

„Если здесь будет конкретика, то будут описаны и дальнейшие шаги и у всех будет единое понимание, и тогда мы сможем сказать , что Эстония довольна. На самом деле и вся Европа должна быть очень довольна“.

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„Я был настроен оптимистично и знал, что идут очень серьезные переговоры, — сказал Цахкна. — Привлечение вопроса членства в Евросоюзе — это был, наверное, неожиданный ход. Но я верил, что здесь, на саммите в Вильнюсе, может произойти прорыв, и я очень рад, что это произошло“.

Сейчас, по словам Цахкна, важно, чтобы турецкий парламент действительно ратифицировал решение и чтобы то же самое сделала Венгрия, которая уже обещала быстрые действия.

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