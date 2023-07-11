В Ласнамяэ появится тренировочная площадка для водителей

„Как я уже говорила, на мой взгляд наличие в районе площадок для обучения вождению крайне важно. У будущих водителей должна быть возможность безопасно совершенствовать свои навыки и готовиться к экзаменам. В таком случае им не придется оттачивать маневры на общественных парковках, где в случае аварии может пострадать чужое имущество“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Цель конкурса – найти концессионера, которому будет предоставлена часть территории площадью 6326,03 м2 в Ласнамяэ по адресу по адресу Мустакиви теэ, 29, для оказания услуг по обучению водителей транспортных средств. Концессионный договор будет заключён на три года.

В обязанности оператора площадки входят: поддержание порядка, пожарной безопасности и безопасности труда, а также санитарных требований и требований по охране окружающей среды. Оператор также должен обеспечить полное освещение объекта за свой счет, регулярное техническое обслуживание и, при необходимости, модернизацию. Кроме того, не реже одного раза в год оператор должен осуществлять ремонт дыр в покрытии площадки за свой счет.

Районная управа предупреждает, что предоставляемый в пользование объект не приспособлен в качестве тренировочной площадки и что это обязан сделать концессионер в течение трех месяцев после заключения договора.

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